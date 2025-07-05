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家暴男打斷妻下巴、險揍瞎左眼 她還求情：盼老公回家團圓

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中紀姓男子只因妻子牽機車滑倒，就揮拳重擊她頭臉打到左眼幾乎失明，還曾持鐵鎚打妻子頭，揍到雙下顎骨折嘴巴無法閉合，紀妻ㄧ再容忍原諒先生，還向法官求情「盼老公回家團圓」；法院ㄧ、二審都依重傷害罪判紀4年，最高法院撤銷後，更一審改依重傷害未遂判紀3年，仍可上訴。

檢警調查，紀男2022年9月12日因妻子牽機車滑倒造成車輛受損，他竟徒手、持棍重擊對方頭臉、眼睛及臀部四肢，打到妻子多處骨折，左眼視網膜剝離、右眼視網膜裂孔，左眼視力僅剩0.1。

女子隔天報警提告，後又考量家庭、小孩，且紀威逼利誘，她同年12月1日具狀撤告，未料時隔才1個月，紀再次家暴，把妻子打到全身瘀青、器官破裂內出血；有親友看不下去才在臉書揭露求救，台中警方網路巡邏發現，報請檢方指揮，逮到紀將他聲押獲准、起訴。

台中地院ㄧ審時，紀起初坦承重傷害，後又改口否認，辯稱指承認普通傷害罪，還說打老婆時從沒想過要讓她受這麼重的傷，沒有故意。ㄧ審查，紀妻遭毆左眼受創傷視力剩0.1，已達嚴重減損一目視能重傷害程度。

紀妻也說，她滑倒機車受損就遭紀打了一頓，紀拿鐵鎚敲他頭、揮拳揍到她視網膜剝離；親友也說，女子之前兩側下顎骨被打斷，嘴巴無法閉合難以進食，才會暈眩牽機車摔倒，又遭紀痛毆。

未料紀妻審理時又具狀說，身為受害者，懇切為先生求情，親友不捨她再受傷，但已感受紀悔悟，求法院網開一面讓紀回家團聚彌補，並已和紀和解、再度撤告。

ㄧ審審酌，女子因家庭多重考量，強烈表達希望紀回家團圓、不願他受重判，尊重其意見，依刑法第59條情堪憫恕予以紀減刑後，依重傷害罪判紀4年，紀上訴二審駁回，再上訴最高法院三審撤銷發回。

台中高分院更一審時，紀坦承普通傷害，否認主觀有重傷害故意，妻子左眼持續回診視力有進步；辯護人稱，紀妻左眼矯正視力目前可達0.6，現在也能騎車接送小孩、外出購物，具日常社會功能，其左眼應未達嚴重減損，非重傷害。

更ㄧ審查，紀下手凶殘、力道猛烈，才會打到妻子骨折、左眼視網膜剝離，顯有重傷害不確定故意，而紀妻視力從被打後剩下0.1，後來經多家醫院診療，目前矯正後可達0.6，她也自稱現在視力可照料生活，不會造成困擾，白天、夜間視力都沒影響。

更ㄧ審認為，紀妻左眼經診療後，目前未達毀敗或嚴重減損ㄧ目視能的重傷害程度，應屬未遂，撤銷改依重傷害未遂罪判紀3年。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

紀男把妻子痛毆到全身傷痕累累。圖／報系資料照
紀男把妻子痛毆到全身傷痕累累。圖／報系資料照
紀男把妻子痛毆到全身傷痕累累。圖／報系資料照
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妻子 視力 視網膜

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