台南阿霞飯店家族商標權爭議 最高法院發回更審

台南台菜老店「阿霞飯店」家族協議二代網售，三代實體經營。二代認為三代以網路行銷涉侵權而提告，一審判賠50萬元，二審改判賠450萬元，經上訴，最高法院廢棄原判決，發回更審。

創立逾一甲子的「阿霞飯店」為台南老字號台菜餐廳，由創辦人吳錦霞與二弟吳炳雄、五弟吳壽春共同經營。吳錦霞退休後，約定將實體店面經營權交棒給二弟之子吳榮燦，網路經營權則約定由五弟之女吳青蓉負責。

此後，吳榮燦取得不動產所有權，並將實體經營交棒給三代吳健豪，另創「錦霞樓」，並取得阿霞飯店斜對面的日治時期建築「鶯料理」委外經營權，開設「鷲嶺食肆」。

吳錦霞過世後，二代吳青蓉認為，三代吳健豪等人違反約定，擅自於網路平台以「阿霞」、「阿霞飯店」等名稱行銷宅配商品、線上購物及接受媒體採訪，涉嫌侵害商標權，遂向智慧財產及商業法院提告，請求排除侵害並求償。

智財法院一審認定，吳健豪等人並未違反約定，但其旗下「錦霞樓」品牌易導致消費者混淆，此部分構成侵權，判決賠償新台幣50萬元。案經兩造上訴，二審由智財法院合議庭審理。

二審合議庭則認定，吳健豪等人未經吳青蓉同意，擅用與「阿霞」、「阿霞飯店」相同或近似名稱進行網路銷售與宣傳，違反約定，判決吳健豪等人應連帶賠償450萬元。經上訴，最高法院日前廢棄原判決，發回智財法院更審。