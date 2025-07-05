假交易搶幣商236萬害死人 2嫌與家屬調解二審獲改判

邱姓及樓姓男子等人策畫行搶虛擬貨幣商，去年4月約陳姓男子佯稱交易搶走236萬元現金，逃離時將趴在汽車引擎蓋試圖阻擋的陳男重甩到馬路，陳傷重不治，一審邱、樓分判11年2月、13年，檢辯均上訴，二審認2人均已家屬達成調解且遵期付款，改判10年10月、12年半。

台南高分院指出，嘉義地院國民法官法庭判決後，邱都有遵期履行在原審所成立調解契約（150萬）中約定的後續分期付款義務，經重新協商履行方法，在家庭經濟吃緊的情況下，勉力再提前清償26萬元。

另樓及家人於二審與告訴人達成調解（170萬），同樣在家庭經濟能力有限的情況下，勉力先行賠償30萬元。死者家屬委託告訴代理人當庭表示，同意法院再對2人再從輕量刑。原審的量刑未及審酌，因而撤銷改判。

合議庭指出，邱於警詢、偵查及國民法官法庭審理中，前後始終坦承犯行，坦然面對責任，犯後勇於認錯，並未推卸責任。經原審安排的調解程序，以150萬元賠償金額，與被害人家屬達成和解。去年4月2日才因他案詐欺等案遭羈押而釋放，短短數日內旋即於同年月10日犯下本案重罪，經整體評估認他社會復歸可能性尚可。

而邱於二審時新增原審未及審酌的量刑事由，在原審的量刑基礎下，往下調降4個月，認邱結夥三人以上攜帶兇器搶奪，因防護贓物、脫免逮捕，而當場施以強暴，因而致人於死罪，處10年10月。

合議庭也指出，樓於案發後於警詢、偵查中均飾詞狡辯，並未坦然面對自己刑事責任外，尚且將責任推諉他人，並混淆檢警辦案，經檢察官起訴後，見事證已明確，終表示認罪。

樓與告訴人於原審雖然沒有調解成功，但於二審已經達成調解，約定樓及家人連帶給付告訴人170萬元，除當庭交付30萬元外，餘款140萬元分期給付，告訴代理人當庭表示，被害人家屬同意法院對樓從輕量刑。在原審的量刑基礎下，往下調降6個月，認他結夥三人以上攜帶兇器搶奪，因防護贓物、脫免逮捕，而當場施以強暴，因而致人於死罪，處12年6月。

檢警調查，樓男等人因為缺錢，策畫行搶從事虛擬貨幣交易的陳姓男子，去年4月10日凌晨約陳在嘉義市交易泰達幣，邱男駕駛懸掛偽造車牌轎車載樓男及吳姓少年前往，事前擬定分工行搶計畫。

陳依約抵達，將現金236萬元交給樓清點時，吳姓少年趁陳未注意，涉持辣椒水噴霧器朝陳臉部噴灑，3人搶走現金上車準備逃離，陳不甘損失，攀附車前擋風玻璃上，用力敲打擋風玻璃導致碎裂。