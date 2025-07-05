快訊

丹娜絲颱風逼近！今5航線、19航次停航 下午4時增開1班澎湖到高雄

畫「命債命還」圖遭押！黃國昌：綠支持者設我靈堂 北檢在睡？

世界末日也要買！民眾睡一排搶「I'm donut？」甜甜圈 門口變野營場

台中興中街大火釀6死 房客被罵縱火、房東堆雜物…2人判賠600萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市興中街2022年住宅大火釀6死慘劇，鄭姓房客在房間養羊被莊姓女房東罵、驅趕憤而縱火，莊姓房東則堆積大量雜物遭罰35次仍不理，致逃生救災困難；刑事一審依殺人罪判鄭無期徒刑，依阻塞集合住宅逃生通道致死等罪判莊女7年；民事判2人應給付5名被害家屬共600萬元，可上訴。

檢警調查，莊女（70歲）2012年購入興中街1棟8層樓公寓，她將頂樓加蓋，全棟分隔成43間房，除1、2樓自用，剩下41間房以每月6000元至8000元出租；莊同時做資源回收，1至9樓樓梯、走廊，陽台均堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，因通道被堵塞，租客只能透過電梯進出。

鄭男（44歲）2022年承租後欠繳租押金9000元，又在房間裡飼養寵物羊，隨地便溺、濃厚羊騷味，莊婦屢反應，兩人多次爭吵；同年3月6日，莊下通牒要鄭搬家，鄭一氣之下跑到2樓拿打火機點燃樓梯口塑膠袋，再到附近超商買泡麵，回來火勢已迅速延燒。

大火造成3樓至7樓兩名廖姓和葉姓、陳姓、許姓、張姓共6名房客葬生火窟，袁姓訪客打破鐵窗遮光罩逃生，摔下樓腰椎粉碎性骨折重傷。

台中地院刑事一審審酌，鄭男有中度智能障礙，經鑑定因精障、心智缺陷辨識行為能力減低，依刑法第19條減刑後，依殺人罪判他無期徒刑；莊女貪圖小利堆放廢棄物，使逃生動線困難造成嚴重死傷，依阻塞集合住宅逃生通道致死等罪判她7年。

其中張姓、廖姓被害人的5名子女提民事求償，主張喪葬、精神撫慰等，一共向莊、鄭求償1000萬8400元。

莊婦抗辯稱，火災是鄭點火，仍否認自己有囤積物品，主張無侵權過失，對方求償金額過高，自己無力賠償；鄭則提書狀主張，他為身心障礙者，沒有家人也無力工作，無資力賠償，希望被害人原諒。

民事庭根據檢方蒐證、台中環保局裁罰紀錄等，認定莊、鄭都有侵權行為，審酌被害人痛失親屬、身心遭受打擊，審酌一切情狀後判莊、鄭，應連帶給付5名家屬一共600萬8400元。

廢棄物 房間 租客 縱火 被害人

延伸閱讀

專訪／劉子銓「與惡2」縱火燒死5人罪大惡極　崩潰返家擁爸媽：謝謝愛我

朴敘俊《金秘書》吃醬蟹遭侵權「損害可達60億」！打官司勝訴 店家判賠金額曝光

美2消防員撲火遭槍殺送命！凶嫌陳屍山區 疑蓄意縱火誘殺

陸委會再傳遭寄信恐嚇「縱火、砍人」 寄件者皆遭冒名

相關新聞

調任二審檢察官 檢審會委員推薦偵辦京華城案北檢江貞諭等35人

法務部檢察官人事審議委員會昨開會前會，討論二審檢察官人事通案調動名單，9位檢審委員聯合推薦調行政執行署辦事檢察官黃惠玲、...

台中興中街大火釀6死 房客被罵縱火、房東堆雜物…2人判賠600萬

台中市興中街2022年住宅大火釀6死慘劇，鄭姓房客在房間養羊被莊姓女房東罵、驅趕憤而縱火，莊姓房東則堆積大量雜物遭罰35...

爭議女房東張淑晶獄中遭傷害 室友撕她文書、動手拉扯釀傷

爭議女房東張淑晶過去因與房客糾紛登上新聞版面，又犯多起偽造文書、誣告等罪遭判刑確定，目前在台中女子監獄服刑中，與其同房謝...

假交易搶幣商236萬害死人 2嫌與家屬調解二審獲改判

邱姓及樓姓男子等人策畫行搶虛擬貨幣商，去年4月約陳姓男子佯稱交易搶走236萬元現金，逃離時將趴在汽車引擎蓋試圖阻擋的陳男...

協助台版地面師詐財 律師收賄重判25年刑

台版「地面師」詐團主謀蔡尚岳，結合里長偽造代筆遺囑，盜領獨居長者遺產，行賄「民間公證人」律師蔡鴻燊認證遺囑，詐騙高達1億...

收賄890萬！「地面師」案律師蔡鴻燊判25年慘哭 北院判決理由曝光

台北地檢署偵辦盜領獨居長者遺產的台版「地面師」詐騙案，台北地院今依貪汙治罪條例違背職務期約賄賂罪等罪重判身兼「公證人」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。