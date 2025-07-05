台中興中街大火釀6死 房客被罵縱火、房東堆雜物…2人判賠600萬

台中市興中街2022年住宅大火釀6死慘劇，鄭姓房客在房間養羊被莊姓女房東罵、驅趕憤而縱火，莊姓房東則堆積大量雜物遭罰35次仍不理，致逃生救災困難；刑事一審依殺人罪判鄭無期徒刑，依阻塞集合住宅逃生通道致死等罪判莊女7年；民事判2人應給付5名被害家屬共600萬元，可上訴。

檢警調查，莊女（70歲）2012年購入興中街1棟8層樓公寓，她將頂樓加蓋，全棟分隔成43間房，除1、2樓自用，剩下41間房以每月6000元至8000元出租；莊同時做資源回收，1至9樓樓梯、走廊，陽台均堆放大量二手衣物、書報雜誌、床墊及家具，因通道被堵塞，租客只能透過電梯進出。

鄭男（44歲）2022年承租後欠繳租押金9000元，又在房間裡飼養寵物羊，隨地便溺、濃厚羊騷味，莊婦屢反應，兩人多次爭吵；同年3月6日，莊下通牒要鄭搬家，鄭一氣之下跑到2樓拿打火機點燃樓梯口塑膠袋，再到附近超商買泡麵，回來火勢已迅速延燒。

大火造成3樓至7樓兩名廖姓和葉姓、陳姓、許姓、張姓共6名房客葬生火窟，袁姓訪客打破鐵窗遮光罩逃生，摔下樓腰椎粉碎性骨折重傷。

台中地院刑事一審審酌，鄭男有中度智能障礙，經鑑定因精障、心智缺陷辨識行為能力減低，依刑法第19條減刑後，依殺人罪判他無期徒刑；莊女貪圖小利堆放廢棄物，使逃生動線困難造成嚴重死傷，依阻塞集合住宅逃生通道致死等罪判她7年。

其中張姓、廖姓被害人的5名子女提民事求償，主張喪葬、精神撫慰等，一共向莊、鄭求償1000萬8400元。

莊婦抗辯稱，火災是鄭點火，仍否認自己有囤積物品，主張無侵權過失，對方求償金額過高，自己無力賠償；鄭則提書狀主張，他為身心障礙者，沒有家人也無力工作，無資力賠償，希望被害人原諒。

民事庭根據檢方蒐證、台中環保局裁罰紀錄等，認定莊、鄭都有侵權行為，審酌被害人痛失親屬、身心遭受打擊，審酌一切情狀後判莊、鄭，應連帶給付5名家屬一共600萬8400元。