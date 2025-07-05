爭議女房東張淑晶獄中遭傷害 室友撕她文書、動手拉扯釀傷
爭議女房東張淑晶過去因與房客糾紛登上新聞版面，又犯多起偽造文書、誣告等罪遭判刑確定，目前在台中女子監獄服刑中，與其同房謝姓獄友因工作分配問題口角，謝憤而接連撕毀張的文書，又拉扯釀張受傷。法院依毀損、傷害罪判謝拘役50日，可上訴。
檢警調查，謝女（47歲）因傷害等案入獄，和張淑晶於台中女監為同房室友，未料謝2024年7月20日早上8點多在房內因工作分配問題和張起口角，謝先是撿起張放在地上的2件新北地檢署文書，將其徒手撕成兩半予以毀損。
同日下午6點時，2人再度因為工作分配問題爭執，謝竟出手拉扯張，害張左手手掌遭抓傷、手腕瘀青，經張提告才曝光。
檢方訊時，謝女坦承有撕毀張淑晶的文件、和她衝突，但辯稱彼此是互相拉扯，自己也有受傷；張則指證歷歷也提出驗傷證明，並有監所管理員證詞、監視器畫面可佐，檢方依毀損、傷害2罪嫌起訴謝。
台中地院認為，謝女曾因傷害罪被判刑2月，這次又故意再犯相同罪責行為，應予以加重，審酌謝女不思理性處理紛爭，僅因細故就撕毀張淑晶的文書、出手傷害張。
法院也考量謝最終坦承，兼衡其一切情狀後，依毀損、傷害罪，各判她拘役20日、40日，應執行50日，得易科罰金。
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