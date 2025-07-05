協助台版地面師詐財 律師收賄重判25年刑

「地面師」案律師蔡鴻燊判25年。圖為台北地方法院囚車道押送狀況。記者曾原信／攝影

台版「地面師」詐團主謀蔡尚岳，結合里長偽造代筆遺囑，盜領獨居長者遺產，行賄「民間公證人」律師蔡鴻燊認證遺囑，詐騙高達1億4925萬元；台北地檢署批蔡鴻燊助紂為虐，依貪汙等罪起訴44人。台北地院昨判蔡尚岳14年、蔡鴻燊25年徒刑，蔡鴻燊聽完哭得淒厲，大喊「我什麼都不知道」。

民間公證人為司法院遴任，是依法從事公務人員，不得違法製作公證書。蔡鴻燊明知代筆遺囑及結婚證書均不實，卻違背職務護航，犯貪汙罪明確。

蔡尚岳2021年間從永和里長鄧長安口中得知陳姓老婦死亡，無人繼承遺產，偽造代筆遺囑，讓妻子林緻菱擔任見證人兼代筆人，再找人擔任受遺贈人，辦土地移轉登記，設定不動產抵押權貸款、出售，賺取1578萬餘元。

之後再以相同手法詐取108歲死亡的仲姓人瑞存款、不動產1740萬餘元。蔡尚岳食髓知味，透過旗下不動產開發公司，尋找可詐騙的往生者不動產。

蔡尚岳指示員工以北市地政局未辦理繼承登記專區的列管名冊當案源，透過中山分局建國派出所警員駱勁達、原任職警專、卻兼當AV男優的新北地院書記官游立綸及戶政人員葉濬誼，確認被繼承人戶籍資料，再由員工勘查不動產，篩選詐騙標的。

蔡尚岳和集團「二當家」王煜堤，請蔡鴻燊認證代筆遺囑聲明書，再持不實遺囑、認證聲明書、申辦繼承文件辦不動產過戶、提領被繼承人存款。有11起詐領獨居老人遺產案，7件既遂、4件未遂，不法所得共1億4925萬元。

蔡鴻燊堅不認罪，法官傳喚20餘名證人，當證述不利於己則干擾證人。北院認定蔡收890萬賄款，痛批他不恪遵法令，嚴重影響社會對公務員信任，重判25年徒刑、褫奪公權10年；44名被告全部有罪，分別判刑。