新竹男子虐貓致死遭判刑3月 併科罰金20萬元

新竹張姓休學男大生涉虐待飼養的花貓，甚至以襪子纏繞嘴鼻、踹貓致死，新竹地院審理，將張男依違反動物保護法判處3月有期徒刑，併科罰金新台幣20萬元。可上訴。

新竹地方法院判決書指出，張男從去年7月起在竹市租屋處飼養花貓與黑貓共2隻，卻長期虐待花貓且未正常餵食，去年10月間更以襪子纏繞花貓口鼻、踢踹至馬路致死。

判決書表示，新竹市動保所接獲通報後，在附近尋獲貓屍揭發虐貓行為，後經獸醫解剖報告，花貓身上有多處新舊傷痕，包含肋骨骨折、肺撕裂與口腔損傷等，死因為呼吸窘迫，且胃內空無食物，證實曾長期受虐未進食。

法官審酌，保護動物意識抬頭，應尊重愛護生命，使動物免於受不人道之痛苦待遇，是人類的義務，張男既為飼主，就應善盡照護義務。

法官表示，但張男卻未提供妥善照顧，導致花貓在不當生活環境中遭受傷害及虐待而死亡，所為實有不該，依動物保護法判刑3月，得易科罰金，併科罰金20萬元。可上訴。