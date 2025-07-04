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收賄890萬！「地面師」案律師蔡鴻燊判25年慘哭 北院判決理由曝光

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台北地檢署偵辦盜領獨居長者遺產的台版「地面師」詐騙案，台北地院今依貪汙治罪條例違背職務期約賄賂罪等罪重判身兼「公證人」的律師蔡鴻燊25年徒刑，刑度比主嫌蔡尚岳的14年還來得重，他聽完審判長宣讀後，不顧還有其他被告待宣判，直接哭了起來，大喊「我什麼都不知道」，但事實上他靠詐團進帳890萬元賄賂。

檢方起訴44人，被告包括民間公證人蔡鴻燊（39歲）、戶政事務所辦事員葉濬誼、台北市警中山分局警員駱勁達、曾拍過A片新北地院家事科書記官游立綸與數名里長。檢方統計有11起詐領獨居老人遺產案，7件既遂、4件未遂，其中詐騙案最高金額為5580萬餘元，全案不法所得1億4925萬4298元。

蔡鴻燊是今天第二個宣判的被告，當他聽到自己的刑度高達25年時，先是頻頻發出「嗯嗯」的啜泣聲，接著不顧審判長江俊彥還在宣讀主文，直接嚷嚷「天啊」、「我真的沒有」、「我真的不知道」，審判長發出第一次警告，他繼續說「我都不知道」、「我怎麼會知道」，還說「來的時候就長這樣」。

審判長避免蔡鴻燊干擾宣判，讓法警先帶他退庭，蔡走出法庭後放聲大哭，哭聲淒厲不止。

蔡是44名被告中，「唯4人不認罪」中的1名，北院依卷資料，認定蔡鴻燊為了獲取蔡尚岳期約的1成賄款，明知所認證的聲明書內容不實，且聲明書後附偽造的遺囑，卻仍配合辦理，並因此於3件假遺囑案中分別收受120萬元、220萬元、550萬元賄賂，總計890萬元，犯違背職務期約賄賂罪。

北院認為蔡鴻燊身為民間公證人，從事認證事務，竟為獲取自身利益，不恪遵法令而收受主嫌蔡尚岳、「二當家」王煜堤的賄賂，配合兩人違反自身職務，嚴重影響社會對公務員信任的程度。

蔡鴻燊飾詞否認犯行，北院認為他態度不佳，無悔意，且蔡鴻燊除耗費司法資源傳喚多達20餘名證人外，還在證人證述不利於己時，擅自「出言干擾證人作證」。比起蔡尚岳認罪、王煜堤偵查中即同意變賣所扣押的房產、手錶，不認罪又「齣頭多」的律師蔡鴻燊，因犯違背職務收受賄賂罪、違背職務期約賄賂罪等8罪，成了台版「地面師」詐騙案被判最重的被告。

擔任「民間公證人」的律師蔡鴻燊參與盜領死亡長者遺產，台北地院今依貪汙治罪條例等罪重判他25年徒刑，褫奪公權10年。圖／聯合報系資料照片
擔任「民間公證人」的律師蔡鴻燊參與盜領死亡長者遺產，台北地院今依貪汙治罪條例等罪重判他25年徒刑，褫奪公權10年。圖／聯合報系資料照片

律師 獨居老人 詐團 詐騙 遺產

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