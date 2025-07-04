快訊

港劇「御用爺爺」周聰離世！肺炎病逝 享壽92歲

有機會達中颱！準「丹娜絲」目前型態曝光 距離近、走法特別

涉共諜案出庭 退將高安國：哪有對不起國家

中央社／ 台北4日電

退役陸軍中將高安國涉收受中共資金，在台整建武裝組織，台灣高等法院今開庭，提訊在押的高安國與其女友劉逸蓁，兩人均否認犯行。高安國並向媒體表示，沒有對不起國家。

高安國今天被法警戒護提訊出庭時，面對媒體詢問是否對不起國家等問題，他回應「胡說八道，哪有對不起？」劉逸蓁則全程不發一語。台灣高等法院表示，本案採不公開審理。

台灣高等檢察署起訴指出，高安國以陸軍中將副指揮官退役，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與女友劉逸蓁、發言人侯紹康，於民國108年間以各式兩岸交流活動為名，與中共情報人員接觸並遭吸收。

檢調查出，高安國與劉逸蓁涉嫌向中共軍情人員索取資金，在台灣整建武裝組織、設立據點，並將昔日軍中同僚與部屬納入顛覆政府作戰計畫成員，密謀於中共武力犯台時擔任內應。

此外，侯紹康另涉嫌吸收退役軍人張勝豪、邱榮鴻及非軍職的陳敬淮，涉嫌負責刺探、蒐集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。檢調還查出，侯紹康與陳敬淮於113年9月間曾召集武裝組織成員，涉嫌操作無人機模擬跟監軍方機動雷達車等行動，並將演練成果回傳中共。

高檢署指出，高安國等6人涉嫌收受中共資金共計新台幣962萬餘元，依違反國家安全法的為大陸地區發起、發展組織罪起訴，並建請法院從重量刑，分別量處10年至3年5月以上之刑。

高安國等人在押，全案移由台灣高等法院審理後，合議庭仍裁定羈押禁見。

陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖顛覆政府，充當共軍內應，被依國安法等罪起訴。記者王宏舜／攝影
陸軍退役中將高安國涉收受中共資助，意圖顛覆政府，充當共軍內應，被依國安法等罪起訴。記者王宏舜／攝影

中共 軍人

延伸閱讀

獨／特戰交流層級提升 陸軍副總長率精銳赴美特種作戰周

安國接單報捷 營運衝

弟弟捲共諜案判刑3年10個月　郭書瑤無奈發聲

蕭美琴在捷克遭跟監 凌濤疑：與吳釗燮秘書共諜案有關

相關新聞

律師重判25年當庭痛哭！台版「地面師」盜領1.4億獨居者遺產 44人全有罪

台版「地面師」詐團主嫌蔡尚岳，被控結合里長偽造代筆遺囑，盜領獨居長者遺產，還行賄「民間公證人」律師蔡鴻燊認證遺囑，詐騙所...

調任二審檢察官 檢審會委員推薦偵辦京華城案北檢江貞諭等35人

法務部檢察官人事審議委員會昨開會前會，討論二審檢察官人事通案調動名單，9位檢審委員聯合推薦調行政執行署辦事檢察官黃惠玲、...

情侶加工「命債命還」恐嚇檢察官 移送北檢偵辦

針對社群平台流傳一張「京華城案」11名偵辦檢察官的合成照，照片上不僅清楚標示姓名、臉孔，還添加紅色血跡效果與「命債，命還...

獨／「車模界林志玲」遭冒用護照本要作證 打牛奶針殞命今無法到庭

台中地檢偵破台美跨境詐團狠騙1.7億元，年初抓到廖姓女幹部在她手上扣到買價高達5000萬元的Richard Mille粉...

高雄1分局下公文「派出所過失傷害案每月逾5件記申誡」 基層炸鍋：鼓勵吃案

高市車禍過失傷害案件居高不下，市警局高層幾乎每周要求所屬要主動協調民眾調解，以降低數據；靠北Police今貼出一張三民一...

【重磅快評】合成司法官照片要羈押？檢方下手太重了

台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡，戴姓工程師在社群媒體揭露京華城案偵審司法官姓名照片，要大家「記住他們的名字跟臉」，另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。