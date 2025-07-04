涉共諜案出庭 退將高安國：哪有對不起國家

退役陸軍中將高安國涉收受中共資金，在台整建武裝組織，台灣高等法院今開庭，提訊在押的高安國與其女友劉逸蓁，兩人均否認犯行。高安國並向媒體表示，沒有對不起國家。

高安國今天被法警戒護提訊出庭時，面對媒體詢問是否對不起國家等問題，他回應「胡說八道，哪有對不起？」劉逸蓁則全程不發一語。台灣高等法院表示，本案採不公開審理。

台灣高等檢察署起訴指出，高安國以陸軍中將副指揮官退役，擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召，並與女友劉逸蓁、發言人侯紹康，於民國108年間以各式兩岸交流活動為名，與中共情報人員接觸並遭吸收。

檢調查出，高安國與劉逸蓁涉嫌向中共軍情人員索取資金，在台灣整建武裝組織、設立據點，並將昔日軍中同僚與部屬納入顛覆政府作戰計畫成員，密謀於中共武力犯台時擔任內應。

此外，侯紹康另涉嫌吸收退役軍人張勝豪、邱榮鴻及非軍職的陳敬淮，涉嫌負責刺探、蒐集軍中機敏資料及觀蒐軍事要塞戰略部署資訊。檢調還查出，侯紹康與陳敬淮於113年9月間曾召集武裝組織成員，涉嫌操作無人機模擬跟監軍方機動雷達車等行動，並將演練成果回傳中共。

高檢署指出，高安國等6人涉嫌收受中共資金共計新台幣962萬餘元，依違反國家安全法的為大陸地區發起、發展組織罪起訴，並建請法院從重量刑，分別量處10年至3年5月以上之刑。