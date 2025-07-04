獨／「車模界林志玲」遭冒用護照本要作證 打牛奶針殞命今無法到庭

台中地檢偵破台美跨境詐團狠騙1.7億元，年初抓到廖姓女幹部在她手上扣到買價高達5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，且廖女另持2名女子護照開戶當人頭戶，其中1名被害人竟是有「車模界林志玲」的女模蔡語芯，但蔡5月施打牛奶針死亡，今無法到台中地院開庭。

蔡女5月底到醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，吳替她施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴後就逕自離開診所，蔡女陷入昏迷多日，家屬最終決定拔管。

台中地檢起訴指出，該詐團以感情詐騙，專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭；廖女（36歲）擔任高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募同夥、指揮車手。

據了解，檢警偵辦本件詐團時，溯源出幾名不同女子名義開設的戶頭、公司，初期為釐清是否同團共犯均先列被告身分偵訊，後隨案情逐漸明朗，確認是廖女假冒蔡語芯，及另名黃姓女子的護照，在美國銀行開立數個金融帳戶，當作詐款匯入的人頭戶，詐得美金532萬元，約台幣1.7億元。

刑事局掌握廖女農曆年前回台，今年1月24日在桃園機場拘提，驚見她直接把砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表戴在手上，身上冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，等同身懷破億元入境；檢方偵結依詐欺、組織、洗錢及護照條例等罪嫌起訴廖。

另蔡語芯、黃女無端遭捲入，檢方清查2人遭冒用護照，事前均不知情，偵結予以不起訴。

台中地院今開庭，廖女僅坦承洗錢、冒用護照，否認詐欺、組織；中院今原預計傳蔡語芯、黃女到案作證，但因蔡女先前已死亡，中院接獲其家屬來電確認。