快訊

奶汪坐副駕一路緊貼冷氣口消暑 主人調高溫度急抗議：誰准你偷調的

7月5日大災難將至？拆解龍樹諒「末日預言」背後真相

豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／「車模界林志玲」遭冒用護照本要作證 打牛奶針殞命今無法到庭

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢偵破台美跨境詐團狠騙1.7億元，年初抓到廖姓女幹部在她手上扣到買價高達5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表，且廖女另持2名女子護照開戶當人頭戶，其中1名被害人竟是有「車模界林志玲」的女模蔡語芯，但蔡5月施打牛奶針死亡，今無法到台中地院開庭。

蔡女5月底到醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，吳替她施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴後就逕自離開診所，蔡女陷入昏迷多日，家屬最終決定拔管。

台中地檢起訴指出，該詐團以感情詐騙，專挑美國退休長輩下手，先以小額投資取信被害人，再引誘對方投入大量資金匯到指定戶頭；廖女（36歲）擔任高階幹部，負責收取贓款、洗錢，並招募同夥、指揮車手。

據了解，檢警偵辦本件詐團時，溯源出幾名不同女子名義開設的戶頭、公司，初期為釐清是否同團共犯均先列被告身分偵訊，後隨案情逐漸明朗，確認是廖女假冒蔡語芯，及另名黃姓女子的護照，在美國銀行開立數個金融帳戶，當作詐款匯入的人頭戶，詐得美金532萬元，約台幣1.7億元。

刑事局掌握廖女農曆年前回台，今年1月24日在桃園機場拘提，驚見她直接把砸了5000萬元透過二手管道購入的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表戴在手上，身上冷錢包也有4顆比特幣、122萬顆泰達幣，等同身懷破億元入境；檢方偵結依詐欺、組織、洗錢及護照條例等罪嫌起訴廖。

另蔡語芯、黃女無端遭捲入，檢方清查2人遭冒用護照，事前均不知情，偵結予以不起訴。

台中地院今開庭，廖女僅坦承洗錢、冒用護照，否認詐欺、組織；中院今原預計傳蔡語芯、黃女到案作證，但因蔡女先前已死亡，中院接獲其家屬來電確認。

另名黃女庭末表示意見時，她當庭激動朝廖女喊「她太壞了！太壞了！」希望法院重判她。

廖女（左）涉嫌擔任台美跨境詐團幹部，年初在桃機落網時，手上還戴著買價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表。記者曾健祐／攝影
廖女（左）涉嫌擔任台美跨境詐團幹部，年初在桃機落網時，手上還戴著買價破5000萬元的Richard Mille粉紅鑽表。記者曾健祐／攝影
圖／有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，5月底赴醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，卻昏迷多日，家屬遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書
圖／有「車模界林志玲」稱號的的女模網紅「泡泡」蔡語芯，5月底赴醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，卻昏迷多日，家屬遺憾拔管。圖／翻攝蔡語芯臉書

洗錢 牛奶針 詐團 護照

延伸閱讀

獨／假幣商、真詐騙！砸5000萬買RM粉紅鑽表女嫌首曝光 她喊冤無罪

「仙塔律師」深夜發文切割詐團 知情人士揭真相

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

正妹網紅仙塔律師翻車 同業揭「高價包養手法」：詐團可割可棄的一環

相關新聞

調任二審檢察官 檢審會委員推薦偵辦京華城案北檢江貞諭等35人

法務部檢察官人事審議委員會昨開會前會，討論二審檢察官人事通案調動名單，9位檢審委員聯合推薦調行政執行署辦事檢察官黃惠玲、...

獨／「車模界林志玲」遭冒用護照本要作證 打牛奶針殞命今無法到庭

台中地檢偵破台美跨境詐團狠騙1.7億元，年初抓到廖姓女幹部在她手上扣到買價高達5000萬元的Richard Mille粉...

高雄1分局下公文「派出所過失傷害案每月逾5件記申誡」 基層炸鍋：鼓勵吃案

高市車禍過失傷害案件居高不下，市警局高層幾乎每周要求所屬要主動協調民眾調解，以降低數據；靠北Police今貼出一張三民一...

【重磅快評】合成司法官照片要羈押？檢方下手太重了

台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡，戴姓工程師在社群媒體揭露京華城案偵審司法官姓名照片，要大家「記住他們的名字跟臉」，另...

新竹男亡留11筆市值近億 繼承人未報稅險遭拍賣急補繳

新竹市某男子於2019年間死亡，遺留了11筆土地，公告現值高達9531萬餘元，但因繼承人長年旅居日本，未申報遺產稅。行政...

新店農會選舉涉茶葉、高粱酒賄選 理事長周興旺起訴求刑8月

新北市新店區農會理事長周興旺為追求連任，曾任新店農會理事長的林建長為參選會員代表，涉以茶葉、高粱酒行賄農會有投票權的幹部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。