高雄1分局下公文「派出所過失傷害案每月逾5件記申誡」 基層炸鍋：鼓勵吃案

高雄市三民一警分局下公文要求派出所過失傷害案逾5件記申誡讓基層炸鍋。記者石秀華／攝影

高市車禍過失傷害案件居高不下，市警局高層幾乎每周要求所屬要主動協調民眾調解，以降低數據；靠北Police今貼出一張三民一警分局公文，指交通組要求派出所主管過失傷害案件每月若高於5件以上將記申誡一次，貼文讓基層炸鍋，質疑是「鼓勵吃案」！

三民一警分局長吳信宏今天指出，因分局過失傷害案件提告率比較高，目的是希望主管可以全程掌握，以協助民眾處理事故後得面臨的訴訟程序；吳信宏強調，接獲基層同仁反應後，已取消申誡處分規定。

臉書社團「靠北Police」今天上午貼出一張三民一警分局發出的公文，指交通組要求各派出所單位主管在處理過失傷害案件每月若少於2件記嘉獎一次，達3件嘉獎一次，達4件不予懲處，若達5件以上將記申誡一次，並參加檢討會議提報相關策進作為。

高雄市三民一警分局下公文要求派出所過失傷害案逾5件記申誡讓基層炸鍋。圖／取自臉書社團「靠北Police」

貼文一出，引起基層炸鍋，有網友直指，「這直接打臉總統欸」、「這種公文也可以過？」、「這種公文也蓋得出來！！我的老天鵝」、「鼓勵吃案的證據來了」、「車禍的過失傷害案，是有什麼好壓件數的」。

有網友狠酸「以後A1、竊盜、詐欺只要件數超過扣打就懲處主官、管，高雄的治安瞬間就好轉了」、「太強了高雄，越來越佩服了高雄，跟在時代的潮流，領導台灣走向世界了」、「數字遊戲玩了再玩 玩不了就搞基層」。

基層員警指出，這種公文雖是交通組下指示，但若非身為主官的分局長蓋章同意，豈能下達通傳給各派出所。

三民一警分局指出，此公文是基於民眾發生交通事故後，對於事故後續處置常感慌張無助，為協助民眾交通事故後處置，因此訂定「轉介調解」措施，主要立意係避免事故後繁複訴訟程序，有助於解決紛爭，節省司法資源，同時也能節省民眾訴訟所耗費的時間和金錢成本。

分局隨後強調，該項措施因引發外界諸多疑義已決議取消；另因決策過程思慮不周致引發爭議，分局長已自請處分。