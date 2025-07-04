【重磅快評】合成司法官照片要羈押？檢方下手太重了

台北市前副市長彭振聲的妻子墜樓身亡，戴姓工程師在社群媒體揭露京華城案偵審司法官姓名照片，要大家「記住他們的名字跟臉」，另有兩名情侶加工貼上「命債命償」等字，檢警調立刻出擊，逮捕戴及兩名情侶，今天凌晨並聲押戴。檢警調動作快如閃電，應能喝阻歪風，但是三人到案，只做一人筆錄就要押人，會不會太快了？公布司法官姓名照片有嚴重到必須羈押？恐有討論空間。

彭妻前天墜樓身亡，隨後社群平台「脆」就流傳一張經合成京華城案檢察官團隊及審理法官的照片及姓名。接著有一對從事房仲業情侶檔加工寫上「命債、命還」等字眼，調查局與北市刑大昨晚陸續拘提戴姓工程師及周姓、林姓房仲業情侶到案。戴聲稱是要抗議「司法不公」才PO照，情侶檔則不同意夜間偵訊，今早再製作筆錄。

三人行為可議，民眾黨主席黃國昌嚴正表示這樣行為不應被容忍，要循正道討回公道。外界撻伐之際，戴在被捕前已承認是他合成司法官照片，他在粉專發文「把司法官的照片找出來公布是我一個人幹的，跟民眾黨、鬼針草都沒關係。望周知」，但他也說「但命債命償什麼的這種話不是我說的，也不鼓勵啦，請媒體別塞到我嘴裡」。

由於檢警調也查出「命債、命還」等字是房仲業情侶檔加工寫上，由於戴姓工程師和房仲情侶檔並不相識，初步研判戴所言非虛。戴被捕之後也否認合成圖片，但檢方訊後以戴涉嫌恐嚇、個資法罪嫌重大，有勾串滅證、反覆實施之虞，且共犯在逃，向台北地院聲押禁見，難免引發討論。

有網友即認為「這些不是公開資訊嗎？為啥公佈會有爭議？」，專案小組則認為司法官照片雖多數可從網路蒐集，但2名承審法官的照片是在法庭拍攝，法官還穿著法袍，應是有人在法庭偷拍，是否另有他人協助必須釐清，所以檢方才向地院聲押禁見。但要問的是，檢方的強制處分有符合比例原則嗎？

不管是戴姓工程師偷拍法庭，或另有其人，法庭偷拍的確不被允許。未經許可在法庭上進行攝影、錄音或錄影，可能違反刑法妨害秘密罪，可處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金；法庭偷拍也可能違反法院組織法及相關規定，影響法庭的莊嚴性和公正性。偷拍者可能被要求刪除照片或影片，並可能被法官制止或驅離法庭。

換句話說，戴姓工程師被聲押，很重要的理由是他可能有一個在法庭偷拍的共犯還沒有到案，所以必須羈押，以防勾串。但是，偷拍法庭嚴格說來只是輕罪，檢方聲押理由牽強；再者，戴姓工程師在合成圖註記「要大家記住他們的名字跟臉」，有沒有構成恫嚇？可能是見仁見智的問題，也許有司法官會因此心生畏懼 ，但也有人認為這是可受公評之事，更屬言論自由範疇，檢方下手會不會太重了？

更奇怪的是，真正讓司法官可能心生畏懼的應是房仲業情侶檔加工寫上「命債、命還」等字眼，但是兩人拒絕夜間偵訊，今天早上才要製作筆錄，他們和戴姓工程師有無犯意連絡？行為分攤？在檢方凌晨向法院聲押戴之際，根本都還不清楚，檢方立馬向法院聲押戴姓工程師，會不會太急了些？