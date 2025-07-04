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調任二審檢察官 檢審會委員推薦偵辦京華城案北檢江貞諭等35人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會昨開會前會，討論二審檢察官人事通案調動名單，9位檢審委員聯合推薦調行政執行署辦事檢察官黃惠玲、偵辦京華城案的台北地檢署主任檢察官江貞諭、新北檢襄閱主任檢察官江祐丞等35人，今開檢審會審議。

檢審會票選委員表示，今年二審檢察官缺額23位，報名者共計36位，擬推薦1.5倍人選即35位至檢審會審議，經縱可討論，檢察官劉玉書經法務部長鄭銘謙圈選為調二審辦事檢察官，切結放棄調升外，其餘35位均予推薦。

檢審會票選委員推薦35人名單如下（依機關、期別排序）：

1.黃惠玲（34）行政執行署

2.黃士元（36）北檢

3.許祥珍（36）北檢

4.楊婉莉（36）屏檢

5.陳孟黎（38）北檢

6.劉海倫（38）北檢

7.陳淑雲（38）北檢

8.高嘉惠（38）嘉檢

9.郭昭吟（39）北檢

10.林黛利（39）北檢

11.林仲斌（40）嘉檢

12.曾靖雅（40）雄檢

13.李奇哲（40）橋檢

14.王亞樵（40）基檢

15.林珮菁（41）北檢

16.黃紋綦（41）北檢

17.李允煉（41）桃檢

18.郭文俐（41）南檢

19.江貞諭（42）北檢

20.楊仕正（42）中檢

21.謝雯璣（42）嘉檢

22.蔡宗聖（42）南檢

23.馬中人（43）北檢

24.張友寧（43）北檢

25.王啟旭（43）士檢

26.林宏昌（43）中檢

27.呂建興（43）雄檢

28.劉穎芳（43）雄檢

29.謝雨青（44）北檢

30.鄧巧羚（44）北檢

31.江祐丞（44）新北檢

32.吳曉婷（44）彰檢

33.詹益昌（45）中檢

34.柯學航（47）中檢

35.劉怡君（50）竹檢

法務部。圖／本報資料照片
法務部。圖／本報資料照片

京華城案 新北 檢察官 法務部

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