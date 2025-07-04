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涉偽造簽名申請勞發署北分署補助 工會員工遭訴

中央社／ 新北4日電

台北市某職業工會譚姓員工涉偽造高姓講師簽名，向勞動力發展署北基宜花金馬分署申請補助費用，還以小畫家變造匯款紀錄，新北地檢署近日依偽造文書等罪嫌起訴譚女。

根據起訴書，勞動部勞動力發展署及所屬分署推動產業人才投資方案、企業人力資源提升計畫，結合訓練單位或事業單位，提供各項訓練課程並補助在職勞工訓練費用。

譚女為某藝術嘻哈文化職業工會員工，民國111年12月間，向勞發署北分署申請有氧訓練班的學員補助費用時，明知高姓講師未授權在有氧訓練班領據簽名，仍偽簽高姓講師署押，表徵工會已支付講師費新台幣3萬3600元、助教費1萬2000元。

另外，譚女於112年2月間，向勞發署北分署申請韓風訓練班的學員補助費用時，明知高姓講師未教授該班，仍於學員簽到退及教學日誌上多次偽簽高姓簽名，並偽簽高姓講師署押，表徵工會已支付講師費1萬9200元、助教費4500元。

譚女將上述相關文件彙整，向勞發署北分署申請補助費用，經高姓講師發現，於112年6月底向北分署陳情。北分署要求該工會說明，譚女則擷取轉帳付款交易查詢畫面後，以小畫家變造紀錄。

譚女在偵查中坦承不諱，檢方依行使偽造文書、變造文書等罪嫌起訴。檢方表示，譚女犯行犯意個別、行為互殊，建請法院分論併罰。

偽造文書 職業工會

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