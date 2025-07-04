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新竹男亡留11筆市值近億 繼承人未報稅險遭拍賣急補繳

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市某男子於2019年間死亡，遺留了11筆土地，公告現值高達9531萬餘元，但因繼承人長年旅居日本，未申報遺產稅。行政執行署新竹分署為促使繼承人繳納稅款及罰鍰，欲將土地查封拍賣，果然繼承人立即將所欠遺產稅加計利息以及罰鍰1489萬9533元繳清。

新竹分署指出，該男子遺留了11筆土地，公告現值總計9531萬餘元，總面積約4萬1000平方公尺（約1萬2000坪）。但該男子長年旅居日本，其繼承人亦同，故查無在台灣住所。該男子死亡後，其繼承人未依規定申報遺產稅，因此遭國稅局補課遺產稅並裁罰，稅單寄送至日本後，繼承人逾期未繳，國稅局因此移送法務部行政執行署新竹分署執行，移送金額1462萬餘元。

新竹分署受理案件後，就該男子遺留的11筆土地囑託地政事務所為查封登記。為兼顧國家稅捐債權及繼承人之利益，促使繼承人自行繳納稅款及罰鍰，新竹分署將查封公文囑託外交部寄送給遠在日本的繼承人，並核發執行命令，命繼承人在指定之期日到場報告財產狀況，若繼承人不願出面處理，即就遺產土地進行拍賣。

新竹分署表示，執行命令發出後，該繼承人立即委託台灣律師處理土地，繼承人覓得土地買主後，將所欠遺產稅加計利息以及罰鍰一次繳清，國庫進帳1489萬9533元，新竹分署依法將土地之查封予以塗銷，由其自由管理處分。

新竹市某男子於2019年間死亡，遺留了11筆土地，公告現值高達9531萬餘元，但因繼承人長年旅居日本，未申報遺產稅，土地險被拍賣。圖／行政執行署新竹分署提供
新竹市某男子於2019年間死亡，遺留了11筆土地，公告現值高達9531萬餘元，但因繼承人長年旅居日本，未申報遺產稅，土地險被拍賣。圖／行政執行署新竹分署提供

新竹 繼承人 遺產

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