新店農會選舉涉茶葉、高粱酒賄選 理事長周興旺起訴求刑8月

新北市新店區農會理事長周興旺為追求連任，曾任新店農會理事長的林建長為參選會員代表，涉以茶葉、高粱酒行賄農會有投票權的幹部。台北地檢署今偵結，依農會法起訴周、林2人，具體求刑8月、1年以上徒刑，其餘3人緩起訴、2人不起訴處分。

檢方認定，周興旺、林建長均犯農會法對於有選舉權之人交付財物，而約其選舉權為一定之行使罪嫌；林建長另涉犯對於候選人交付財物，而約其放棄競選罪嫌，均提起公訴。

農會幹部林修永、高素雲涉犯農會法有選舉權之人收受財物，而許其選舉權為一定行使罪，另會員代表候選人高清流，收受財務而許以放棄競選罪，3人緩起訴處分，緩起訴期間2年，接受法治教育9小時。簡有忠、周志國2人則認定犯罪嫌疑不足不起訴。

檢方追查，周興旺欲角逐連任新店農會第13屆理事長；林建長欲參選新店農會第13屆會員代表、理事，並協助有意願參選新店農會第13屆監事簡有忠爭取可能當選會員代表之人的支持，並使林建長與及林修永可順利取得粗青小組會員代表席次。

檢方調查，周興旺去年12月6日上午9時許，帶著1200元的茶葉禮盒2盒、市價2千元的「勞德老爺」洋酒1瓶，放在林修永的住家門口，傳line訊息給林稱，理事、理事長選舉投票時支持他。

林建長去年9月間涉攜帶市價1320元的58度第16任總統副總統就職紀念酒2瓶，放在高素雲的住處門口，再到高的菜園向高表示，理事、監事選舉投票時分別支持他和簡有忠。

林建長今年1月9日致電給高清流，要求高撤回參選登記，當天晚上到高的居所，涉交付市價每瓶約660元58度第16任總統副總統就職紀念酒，要求高放棄競選，並保證支持高下屆參選會員代表，高隔天和林一同到新店農會撤回會員代表參選登記，下午5時許到林家中收受一箱紀念酒。

檢方直指，周、林2人均具多年參與農會事務及選舉經驗，身任新店農會重要職務，周興旺為連任理事長、林亦曾任新店農會理事長，卻不以正當方式獲得認同，以爭取其派系參選人的選票，以現實財物對有選舉權人買票賄選，影響農會選舉之公正廉潔性，帶頭作出不良示範，敗壞選舉風氣，並紊亂社會民主制度運作機制，所為殊有不該而應予非難。

檢方求刑，周、林2人說詞反覆，避重就輕，犯後態度不佳，並衡酌其等社會地位、涉犯法條及其等犯行，建請分別判處8月、1年以上徒刑，以示懲儆。