指控女友違反「勾手約定」追討400萬 嘉地院判男勝訴

廖姓男子為博取李姓女友歡心將退休金400萬元交付女友，意欲雙方養老之用，並簽立「勾手約定」，如女方再婚或違反約定，應返還。雙方情海生變，廖男要求履行契約返還400萬元遭拒告上法院。女方以約定違反公序良俗等理由反駁。法官認為約定有效，扣除雙方同居期間共同花費，判返還271萬元。可上訴。

廖男1997年與原配離異，與李女因相識相戀，在2001年為討女友歡心、穩定感情，他將400萬元退休金交付女友，作為2人養老之用，並簽立同意書約定，倘若李女再與他人婚友，或違反勾手約定，則此筆款項即返還廖男。2015年雙方感情生變，廖男被趕出李女居所，女方拒絕回復同居關係，廖男因而提告違反勾手約定，要求返還400萬元。

李女表示，因廖男殷勤追求當女友陪伴及照顧，可給400萬元供花用、安穩生活，但只匯款200萬元，存簿內簽收字跡與她不符，交往期間吃飯、出國都由她支付，200萬元早已花費殆盡。同意書內「勾手約定」，乃指勾小指、打勾勾等為約定、諾言含義，係當下雙方約定特定事項，並非白頭偕老約定，廖男是有婦之夫，卻要單身的她鍾情當「小三」身分，同意書違反公序良俗而無效。並指控廖男涉嫌對她恐嚇、施暴等，也有過失。

法院審理，同意書約定「倘若李君再與他人婚友，或違反勾手約定，則此筆款項應即返還廖君絕無異議」等語，沒有禁止李女再婚配或交友，僅約定再婚友應返還該筆款項，並未造成自我財產受有何損害或不利益，也沒有否定結婚自由，沒有違反公序良俗。同意書視為附條件贈與約定。

法官認為，中年男子在單方殷勤追求熟齡女子而同居交往，除情感外，尤重在金錢穩定及養老所需而簽立約定情事，雙方同居至少4年，若男方未交付其餘200萬元，女方豈有任其延滯。存簿內的簽名筆跡運筆、勾勒、筆順走勢及書寫方式認為與李女雷同。李女指述男方有暴力傾向、恐嚇，也因證據不足不獲法官採納。