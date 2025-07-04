媽為他操碎心...台中逆子卻稱遭偏心對待活活刺死她 今判15年

台中許姓男子和母親因電視網路起激烈口角，去年在住家兼咖啡廳持刀刺死媽媽，被依殺人罪嫌起訴；審理期間，許稱長期遭不公平對待，認為母親偏心哥哥，許兄則憤慨說，母親為弟弟操碎了心，考量弟弟身心狀況留在身邊，到底是偏心誰？法院今依殺人罪判許男15年，可上訴

檢警調查，許男（36歲）2024年4月10日晚上10點多在北屯區住處兼經營的咖啡廳，和莊姓母親（68歲）發生激烈口角，許跑到廚房拿了1把主廚刀，再走上2樓見媽媽坐在2、3樓的樓梯間，不顧她手無寸鐵持刀狠刺向她胸口，又揮刀畫向母親頭部、背部，對方痛到呼喊求救。

許男父親聽見慘叫衝上樓，親眼目睹兒子持刀要再度刺向倒臥在地的媽媽，許母以左手握住刀尖抵抗，許父見兒子緊握刀子不放，只好用力咬兒子右手對方才鬆開刀子掉落。

許男仍情緒激動，又拿陶製酒甕朝爸爸砸，後更衍生父子扭打、互賞巴掌，許最後踩到地上酒甕碎片跌倒才停止攻擊；許母送醫因胸口7公分穿刺傷，最終因銳器刺傷心臟、左肺引發氣血胸死亡。檢方依家暴殺人罪嫌起訴，經台中地院改由一般程序審理。

中院審理期間，因許男控訴母親長期對哥哥偏心，自己受刺激才殺人，許兄到庭則說，在他眼裡媽媽將弟弟留在身邊，母親為其操碎了心，就連弟弟過去有輕生舉動，母親甚至口出「要去陪他、去陰間照顧他」，他聽到傷心不已，母親寧願陪伴不懂事的孩子，而非為了他保重身體。

許兄也憤慨哽咽說道，母親知道弟弟身心狀況，怕救不了他才選擇一直留在身邊，這究竟是偏心誰，他只是有能力自主、讓父母放心，卻被說成爸媽偏心他，實際上都是弟弟自己的問題。