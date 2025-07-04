海陸66旅下士酒後拳毆連值星官 遭撤職查辦結果出爐

海軍陸戰隊陸戰66旅黃姓下士，才因脫哨未交接就去烙賽，見上一哨將步槍等勤務裝備丟桌上，還跑去理論，雙雙遭送辦，詎料，黃同月某夜酒後返營，撞上安官桌遭勸導，竟拳毆連值星官成傷，立刻遭汰除，桃園地院依陸海空軍刑法罪判1年，可上訴。

起訴指出，家住花蓮的25歲黃姓男子，原隸屬海軍陸戰隊陸戰66旅步二營步四連的下士，2023年8月30日深夜11時，自營外飲酒後返回桃園市龜山區的慧敏營區，因酒後不慎撞擊安官桌，經擔任連值星官，也是黃男長官的胡姓士官勸導，沒想到黃竟因此心生不滿，出拳毆打胡官左臉部，並造成胡官臉部受傷，案經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送，黃於同年9月19日遭勒退。

檢憲調查時，黃坦承不諱，經胡官及其他在場幹部佐證情節相符，依陸海空軍刑法的隊長官施暴罪嫌起訴，黃的違反部屬職責案件移至桃園地院後，當工人的黃於法院首次準備程序庭時，承認起訴事實，法官確認黃某清楚「簡式審判程序」，聽了黃和公訴檢察官意見，改為簡式審判程序來審理。

經查，黃某2018年7月16日從軍，直到2023年9月19日退伍，這次犯案時間為2023年8月30日，仍是現役軍人；黃於同年月7日凌晨1至3時輪值擔任慧敏營區車輛武器哨的監護警戒勤務，並在7日凌晨12時50分抵達哨點交接，但他睡過頭遲到，當他抵達哨點簽到後，立刻跑去上廁所。

前一哨陳姓同僚見狀，沒等黃回來，直接把步槍、彈匣和刺刀等勤務裝備隨便丟在桌上，然後離開衛哨處所回寢室睡大覺，離譜的是，黃某如廁返回，驚見哨點空無一人，竟然還跑回寢室去理論，後來安全士官查勤，發現那個哨點竟沒人站崗，2人都送法辦，陳姓同僚依擅離勤務所在地罪判拘20天，緩刑2年，判決確定後半年內支付公庫1萬元公益金；黃則依抗命罪判4月徒刑，可易科罰金。

法官審酌，黃某犯案時為現役軍人，理應更加遵守法律和紀律，但他於同年月7日才剛犯下陸海空軍刑法的抗命罪，卻未因此警惕和約束自己。這次又因酒後回營區時撞到安官桌，被勸導後就情緒失控，甚至動手毆打長官，這樣的行為明顯漠視軍人的倫理和軍紀，嚴重損害部隊長官的領導威信，也影響軍隊的紀律，非常不應該。