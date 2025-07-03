白牌車司機車禍釀工人致截肢 新竹地院判刑2年4月

楊姓男子擔任白牌車司機時，開車行經竹縣湖口鄉未注意施工車輛，撞擊於路邊作業的蔣姓工人致雙腿截肢、重傷無法言語，新竹地院審理表示，將楊男依過失重傷害罪判處有期徒刑2年4月。

判決書指出，楊男擔任白牌車司機，於去年3月20日近凌晨3時許，涉疲勞駕駛小客車行經湖口鄉時，未注意前方因道路施工停放的大貨車，撞上正在作業的蔣姓工人。

判決書表示，蔣男傷重送醫，需截去雙膝以下肢體，並接受氣切及腦壓監測等多項手術，導致語言與表達功能喪失。

判決書指出，楊男因疏於注意車前狀況，釀成重大傷害，應予嚴厲譴責，雖其坦承犯行，但未與被害人和解，目前因販毒案件入監服刑，難以期待其日後能實際賠償損失。

法官表示，而蔣男年僅27歲，卻需面對終身殘疾與生活巨變，考量整體案情與社會影響，將楊男依過失重傷害罪判處2年4月徒刑。可上訴。