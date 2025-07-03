政府相挺！矯正署深夜戒護每小時增100元補貼 5千戒護警力受惠
矯正機關性質特殊，戒護工作面臨高度壓力及危險性，行政院6月30日核定「矯正機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，自7月1日起生效，針對深夜時段0點至6點擔服外出戒護勤務人員，每小時增支100元實質補貼，預估有5千多位戒護警力可適用。
法務部長鄭銘謙為此感謝總統、行政院、人事行政總處、主計總處及多位立法委員的支持。
法務部表示，矯正人員不論平、假日24小時輪值戒護勤務、維護囚情穩定與機關安全，特別在深夜時段常須負責戒送收容人外出就醫、機動調整移監及返家探視等緊急性任務，面臨外界環境各種不確定安全風險，對同仁精神與體力造成極大負擔，此次津貼的核定對全體矯正人員是一大肯定，可大幅提振工作士氣。
法務部責成矯正署盡速核發津貼，實質照護最前線戒護同仁，未來也將持續做同仁後盾，充實監所科技設備，強化獄政管理效能。
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