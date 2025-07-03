快訊

北市議員財產申報2人身家破億 「房地大王」債務逾1.7億

年薪百萬也扛不住！7旬父母抗拒住養老院 他回家見這情況崩潰

曾向他求助！豐原一家受騙尋短人倫悲劇 議員謝志忠出面還原經過

不守法者何其多？警攔查台南新化老街區50輛車 竟逾半違規

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

暑假一到台南新化老街區車流又明顯增加，新化警分局昨晚與交通警察大隊等單位聯合稽查，總共攔查50輛，竟然就查獲26件違規。警方表示，將持續強化重點時段、路段疏導與執法，全力防制酒後駕車及違法改裝車輛上路危害公共安全。

新化警分局指出，這次聯合稽查共檢查汽機車50輛，不依規定使用燈光、無適格駕照及車燈變更原有規則各1件、未戴安全帽2件、排氣管變更未登記6件、電系設備變更不申請臨時檢驗15件，酒後駕車1件依公共危險罪移送法辦。另車輛排氣管改裝未辦理自主認證監理站會同當場舉發，稽查人員引導上機檢測噪音共3輛，1輛不合格依噪音管制法裁罰。

新化警分局長蘇有義表示，為有效防制非法改裝車輛製造噪音擾民，並強化交通安全秩序，昨晚偕同交大、環保局及監理站在新化楊逵文學紀念館前實施「警、監、環」聯合稽查，取締各式違規改裝車輛，展現執法決心。

他說，暑假是青少年活動高峰期，不乏初領駕照新手上路，事故風險相對較高，將持續重點時段、路段交通疏導與執法，全力防制危害公共交通安全。

台南新化老街區暑假車流暴增，警攔查50輛車違規高達26件。圖／警方提供
台南新化老街區暑假車流暴增，警攔查50輛車違規高達26件。圖／警方提供
台南新化老街區暑假車流暴增，警攔查50輛車違規高達26件。圖／警方提供
台南新化老街區暑假車流暴增，警攔查50輛車違規高達26件。圖／警方提供
台南新化老街區暑假車流暴增，警攔查50輛車違規高達26件。圖／警方提供
台南新化老街區暑假車流暴增，警攔查50輛車違規高達26件。圖／警方提供
台南新化老街區暑假車流暴增，警攔查50輛車違規高達26件。圖／警方提供
台南新化老街區暑假車流暴增，警攔查50輛車違規高達26件。圖／警方提供

噪音 改裝車 駕照

延伸閱讀

半年15事故 陸機場攔查行動電源

影／飆車噪音太擾民 新北警加強查車、查人、查車行

傷害通緝犯載失聯移工警車前違規迴轉 警攔查一箭雙鵰

桃園男騎士違停遭攔查神情慌張 警一開車廂尷尬了

相關新聞

「沒要他們查個資」王大陸不認罪 全推給車商小開游翔閔、四海幫堂主

藝人王大陸偷查個資案新北地方法院今再度開庭，首次傳喚王大陸，開庭時王大陸不僅否認犯罪，還大展次元刀，將責任全部推給共犯車...

白牌車司機車禍釀工人致截肢 新竹地院判刑2年4月

楊姓男子擔任白牌車司機時，開車行經竹縣湖口鄉未注意施工車輛，撞擊於路邊作業的蔣姓工人致雙腿截肢、重傷無法言語，新竹地院審...

政府相挺！矯正署深夜戒護每小時增100元補貼 5千戒護警力受惠

矯正機關性質特殊，戒護工作面臨高度壓力及危險性，行政院6月30日核定「矯正機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，自...

不守法者何其多？警攔查台南新化老街區50輛車 竟逾半違規

暑假一到台南新化老街區車流又明顯增加，新化警分局昨晚與交通警察大隊等單位聯合稽查，總共攔查50輛，竟然就查獲26件違規。...

不只涉虐死「剴剴」！惡保母姊妹另涉2起虐童案 否認大部分罪行

劉姓保母姊妹涉虐死「剴剴」案，北院判處劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑。劉姓姊妹另涉凌虐2名幼童遭訴，北院今天開庭。劉彩...

為討600元…男談判爆衝突「醫院外刺死人」 彰化地院裁定羈押

蔣男與李男昨天在彰化醫院外為600元欠款爆衝突，李男遭刺不治，事後蔣男報案自首，但否認有殺人犯行，檢方複訊後將蔣男依涉犯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。