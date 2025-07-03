不守法者何其多？警攔查台南新化老街區50輛車 竟逾半違規

暑假一到台南新化老街區車流又明顯增加，新化警分局昨晚與交通警察大隊等單位聯合稽查，總共攔查50輛，竟然就查獲26件違規。警方表示，將持續強化重點時段、路段疏導與執法，全力防制酒後駕車及違法改裝車輛上路危害公共安全。

新化警分局指出，這次聯合稽查共檢查汽機車50輛，不依規定使用燈光、無適格駕照及車燈變更原有規則各1件、未戴安全帽2件、排氣管變更未登記6件、電系設備變更不申請臨時檢驗15件，酒後駕車1件依公共危險罪移送法辦。另車輛排氣管改裝未辦理自主認證監理站會同當場舉發，稽查人員引導上機檢測噪音共3輛，1輛不合格依噪音管制法裁罰。

新化警分局長蘇有義表示，為有效防制非法改裝車輛製造噪音擾民，並強化交通安全秩序，昨晚偕同交大、環保局及監理站在新化楊逵文學紀念館前實施「警、監、環」聯合稽查，取締各式違規改裝車輛，展現執法決心。

他說，暑假是青少年活動高峰期，不乏初領駕照新手上路，事故風險相對較高，將持續重點時段、路段交通疏導與執法，全力防制危害公共交通安全。