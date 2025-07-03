「沒要他們查個資」王大陸不認罪 全推給車商小開游翔閔、四海幫堂主

藝人王大陸偷查個資案新北地方法院今再度開庭，首次傳喚王大陸，開庭時王大陸不僅否認犯罪，還大展次元刀，將責任全部推給共犯車商小游翔閔及四海幫海英堂主陳子俊，王表示自己當時只是要找閃兵集團首腦陳志明和與女友有投資糾紛的潘男，但沒有要游、陳等人違法偷查陳、潘2人個資。

王大陸表示，陳男部分，當時自己知道對方叫「黑哥」，但不知道姓名，只是認為對方騙了他300多萬想要追討，才請朋友幫忙找人，後來發現陳男已經去關了，於是就說不用找了，但從頭到尾都沒有提過陳男姓名。

至於替直播主女友闕沐軒向潘男討債部分，王大陸說，當初創建通訊軟體群組「失去的！一定要拿回來！」只是為了方便游翔閔、闕沐軒聯絡，因為闕女沒有游男聯絡方式，讓游男幫忙找人，沒有要游男違法去查潘男和其家人的個資，潘家人的相關個資和照片，都是游男自己發到群組，向闕女回報的。

王大陸律師則補充，檢察官起訴的個資法第41條，構成要件須為意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，但王大陸涉及的2個犯罪事實，主觀上都是為了追討錢財，沒有不法侵害陳、潘2名告訴人權益，客觀上致生損害告訴人的情形。