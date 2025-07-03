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為討600元…男談判爆衝突「醫院外刺死人」 彰化地院裁定羈押

中央社／ 彰化3日電

蔣男與李男昨天在彰化醫院外為600元欠款爆衝突，李男遭刺不治，事後蔣男報案自首，但否認有殺人犯行，檢方複訊後將蔣男依涉犯殺人罪聲押禁見，彰化地院今天裁定羈押未禁見。

48歲蔣姓男子與50歲李姓男子皆在衛生福利部彰化醫院接受美沙冬替代療法。相關人士表示，李男於6月30日向蔣男借新台幣600元，蔣男要求李男還錢，昨天上午7時許於醫院美沙冬服藥區外發生口角，相約至醫院外田邊談判。

蔣男與李男於談判過程中爆發衝突，導致蔣男左手挫傷，李男被刀刺傷後走進醫院後方停車場，有民眾發覺不對勁，將他攙扶坐在草地旁，並通報醫護人員，經急救30分鐘不治。

彰化縣警察局溪湖分局獲報受理此案，彰化地方檢察署檢察官複訊後，認定蔣男涉犯殺人罪嫌，向彰化地方法院聲押禁見。

彰化地院今天開聲押庭，蔣男經訊問後，坦承李男是因與他發生衝突後，鎖骨遭他所攜帶的刀子刺傷而死亡，但否認李男身上的刀傷是他所造成，不認有殺人犯行。

地院依據監視器畫面、扣案刀子等證物，認蔣男犯罪嫌疑重大，其供述避重就輕，有所保留，且所涉殺人罪為10年以上有期徒刑重罪，有逃亡之虞，即日起予以羈押2月。法官認為，犯罪過程應只有李男與蔣男知曉，且蔣男為撥打電話自首，應無得以勾串證人情事存在，未禁見。

蔣男與李男昨天在彰化醫院外為600元欠款爆衝突，李男遭刺不治，事後蔣男報案自首，但否認有殺人犯行，檢方複訊後將蔣男依涉犯殺人罪聲押禁見，彰化地院今天裁定羈押未禁見。聯合報記者／簡慧珍 攝影
蔣男與李男昨天在彰化醫院外為600元欠款爆衝突，李男遭刺不治，事後蔣男報案自首，但否認有殺人犯行，檢方複訊後將蔣男依涉犯殺人罪聲押禁見，彰化地院今天裁定羈押未禁見。聯合報記者／簡慧珍 攝影

殺人 衝突

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