高雄28歲體育男上健身房竟腦溢血昏迷 家屬告連鎖健身房求償敗訴

高雄市一名28歲的王姓男子2020年在知名連鎖健身房上教練課健身時，突然身體不適，隨後跌倒昏迷，送醫才發現腦內血管破裂出血，家屬心痛質疑健身房延誤送醫，向健身房求償320萬餘元，但法官認為無法證明有延誤，且當事人最應知道自己身體狀況能否繼續健身，因此判家屬敗訴、健身房免賠。

判決書指出，王男2020年3月23日就開始在該知名連鎖健身房的某分店從事健身，以前也曾從事羽球、爬山等運動，直到9月16日開始上1對1教練課，沒想到11月24日事發當日，王男晚上8點上完1小時教練課後，繼續留在健身房健身，直到晚上8時30分許被監視器拍到他不時撫摸、按摩頭部、外觀看起來明顯不適，8時38分便突然跌坐在地，健身房員工直到8時42分上前關心並叫救護車，但救護車來時王男已陷入昏迷。

王男被送往高雄長庚醫院發現有非外傷性腦內出血、腦室內血腫、顱內硬腦膜動靜脈廔管破裂出血等症狀，事發後遭判定失能，需要父母照顧日常，其父母傷心之餘，也質疑當天健身房未及時叫救護車或協助就醫，因此向健身房提告求償320萬7703元。

健身房辯稱，王男在訓練過程中及課程結束時，身體都沒有不適，是上完教練課後還到健身區使用重訓器材，王男之所以會腦出血，是他本身痼疾導致，與教練課無關，且王男也沒有向現場工作人員反應身體不適，員工發現他倒地後就立刻打119，並無延誤送醫。

高雄地院法官審理後認為，王男當初買教練課時，曾簽合約聲明自己身體狀況良好且無任何醫療事由、疾病、失能、受傷或機能失調，也沒有向教練告知有何種不適合運動的原因，教練、健身房因此也不會知道他有什麼疾病。

因王男事發後對當天發生的事都沒有記憶，法官調閱監視器，認為王男當天雖有不定時手扶頭部、按揉頭部的舉動，但行為舉止都還算正常、步伐穩定，直到他跌坐在地時還有員工上前與他對話不久便打119，但10分鐘內救護車到時他就已經昏迷。