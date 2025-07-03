高虹安重申沒誣告求賜無罪 陳時奮秀英文信指政治人物抄襲是死罪

涉貪遭停職的新竹市長高虹安，不滿旅美教授陳時奮質疑她博士論文抄襲，提告誹謗未果反被控誣告，一審認定確有抄襲還提告，判10月刑。經上訴，台灣高等法院今辯論終結，陳舉相關函文證明高女抄襲，還引牛津、劍橋、韋氏字典解釋「抄襲」，請法官重判；高女指提告範圍不包括「抄襲」，主張無罪。高院於罷免日後、31日宣判。

高虹安因擔任立法委員期間涉詐領助理費案，台北地院依貪汙治罪條例判她7年4月徒刑，褫奪公權4年，內政部依法將她停職停薪，案件現由高院審理中。

高虹安曾在資訊工業策進會任職，2012年、2013年奉派美國辛辛那提智能維護中心建立合作關係，攻讀辛辛那提大學博士學位。她獲民眾黨提名參選新竹市長時，博士論文出現爭議，陳時奮質疑抄襲，高女告陳加重誹謗，檢方處分陳不起訴，陳自訴她誣告罪。

高虹安不服一審被判有罪，而陳時奮認為她濫用司法、操縱媒體，雙雙上訴。

高院今就量刑部分辯論，陳時奮以「被害人」身分獨白1小時，指從2021年9月開始評論高虹安的論文，清楚內情，但卻遭高虹安控告誹謗，對他的名譽、精神、金錢與時間造成影響。

陳時奮指高虹安稱教授李傑未將她「除名」，他當庭透過螢幕放映李傑2021年9月24日「The missing of her name in my CV indeed was an oversight. In fact, several students were not on the list due to the incompleteness of the updates.」聲稱更新疏漏的聲明，認為高虹安被指導教授除名千真萬確，因為她的教授也知道是抄襲的，但包庇到這一刻，拿掉名字是避免搜尋引擎檢索比對出抄襲內容。

陳時奮指高虹安沒有學術誠信，刻意隱匿期刊論文的存在，她為了洗白抄襲惡名而選擇告他，並操縱媒體製造清白假象。陳說，歐美國家政治人物抄襲等同「死罪」，高女為獲取政治利益而濫用司法，且一句道歉也沒有，請求合議庭從重量刑。

高虹安強調自己無罪，認為沒有違反誠信，她之所以增補謝詞，是因為外界關切，她虛心受教。律師團強調，高虹安是針對陳時奮「誇大不實」的部分提告，況且雙方政治立場不同，要叫她不澄清的期待可能性極低。

高虹安在最後陳述時重申，2022年8月26日提告誹謗時，範圍以陳「可輕易向校方查證」、「稍加查證」部分為限，不包括說她抄襲。高女說，2018年7月20日大學比對全球學術論文資料庫，並沒有比對到本案的期刊論文，博士學位取得符合校方規定。

話鋒一轉，高以「林姓政治人物」（現場放映新竹市前市長林智堅新聞）分別被中華大學、台灣大學撤銷碩士學位一事為例，陳的立場卻和校方對立，質疑陳時奮的意見判斷，難道她的情節比林嚴重？何況她並沒有被撤銷學位，直言不能對抄襲有不同結論。