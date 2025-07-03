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影／桃園男見鑰匙未拔偷車 菜鳥實習警首日出勤直擊逮人：大開眼界

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市桃園區江南三街昨晚發生機車竊盜案，騎士因把機車鑰匙放在龍頭置物箱結果遭46歲廖姓男子竊走，並將車騎往平鎮區中庸路藏匿。員警獲報前往埋伏，順利將廖男當場逮捕，其中一名實習生第一天實習出勤就和學長追查竊嫌，直呼大開眼界。

桃園警分局龍安派出所昨晚10時許接獲被害人報案，指稱停放於桃園區江南三街的機車遭人竊走，警員徐啟恩、鄧崴、謝宗燁與113一般四等特考班的實習生倪紫軒立即依規定受理並前往現場查訪。

經調閱周邊監視系統掌握嫌犯行進方向，再擴大調閱沿途畫面，掌握46歲廖姓男子因看見被害騎士將鑰匙放於機車開放式置物空間，直接將機車騎往平鎮，員警循線趕往平鎮區中庸路埋伏，待廖男現身牽車立即將其逮捕，全案依法移請偵辦。

其中實習生倪紫軒第一天實習出勤就和學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻，她說，自己的哥哥也是警察，在哥哥的鼓勵下報考警察特考，這次分發到龍安派出所實習，希望透過參與勤務實際練習哥哥轉述執行勤務的技巧，沒想到第一天上班就真實參與追緝竊嫌的過程，讓她大開眼界。

桃園市桃園區江南三街昨晚發生一名騎士因把機車鑰匙放在龍頭置物箱遭46歲廖姓男子竊走，並將車騎往平鎮區中庸路藏匿。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區江南三街昨晚發生一名騎士因把機車鑰匙放在龍頭置物箱遭46歲廖姓男子竊走，並將車騎往平鎮區中庸路藏匿。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區江南三街昨晚發生一名騎士因把機車鑰匙放在龍頭置物箱遭46歲廖姓男子竊走，並將車騎往平鎮區中庸路藏匿。記者周嘉茹／翻攝
桃園市桃園區江南三街昨晚發生一名騎士因把機車鑰匙放在龍頭置物箱遭46歲廖姓男子竊走，並將車騎往平鎮區中庸路藏匿。記者周嘉茹／翻攝
實習生倪紫軒第一天實習出勤就和學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻。記者周嘉茹／翻攝
實習生倪紫軒第一天實習出勤就和學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻。記者周嘉茹／翻攝

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