影／桃園男見鑰匙未拔偷車 菜鳥實習警首日出勤直擊逮人：大開眼界

桃園市桃園區江南三街昨晚發生機車竊盜案，騎士因把機車鑰匙放在龍頭置物箱結果遭46歲廖姓男子竊走，並將車騎往平鎮區中庸路藏匿。員警獲報前往埋伏，順利將廖男當場逮捕，其中一名實習生第一天實習出勤就和學長追查竊嫌，直呼大開眼界。

桃園警分局龍安派出所昨晚10時許接獲被害人報案，指稱停放於桃園區江南三街的機車遭人竊走，警員徐啟恩、鄧崴、謝宗燁與113一般四等特考班的實習生倪紫軒立即依規定受理並前往現場查訪。

經調閱周邊監視系統掌握嫌犯行進方向，再擴大調閱沿途畫面，掌握46歲廖姓男子因看見被害騎士將鑰匙放於機車開放式置物空間，直接將機車騎往平鎮，員警循線趕往平鎮區中庸路埋伏，待廖男現身牽車立即將其逮捕，全案依法移請偵辦。