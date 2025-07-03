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影／桃園男見鑰匙未拔偷車 菜鳥實習警首日出勤直擊逮人：大開眼界
桃園市桃園區江南三街昨晚發生機車竊盜案，騎士因把機車鑰匙放在龍頭置物箱結果遭46歲廖姓男子竊走，並將車騎往平鎮區中庸路藏匿。員警獲報前往埋伏，順利將廖男當場逮捕，其中一名實習生第一天實習出勤就和學長追查竊嫌，直呼大開眼界。
桃園警分局龍安派出所昨晚10時許接獲被害人報案，指稱停放於桃園區江南三街的機車遭人竊走，警員徐啟恩、鄧崴、謝宗燁與113一般四等特考班的實習生倪紫軒立即依規定受理並前往現場查訪。
經調閱周邊監視系統掌握嫌犯行進方向，再擴大調閱沿途畫面，掌握46歲廖姓男子因看見被害騎士將鑰匙放於機車開放式置物空間，直接將機車騎往平鎮，員警循線趕往平鎮區中庸路埋伏，待廖男現身牽車立即將其逮捕，全案依法移請偵辦。
其中實習生倪紫軒第一天實習出勤就和學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻，她說，自己的哥哥也是警察，在哥哥的鼓勵下報考警察特考，這次分發到龍安派出所實習，希望透過參與勤務實際練習哥哥轉述執行勤務的技巧，沒想到第一天上班就真實參與追緝竊嫌的過程，讓她大開眼界。
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