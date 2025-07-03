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基亞董事長張世忠涉換股違證交法 不起訴確定

中央社／ 台北3日電

基亞生技董事長張世忠涉助持投的澳洲公司透過反向併購、換股及資產處分以規避下市，士檢處分不起訴，經高檢署發回續查，仍處分不起訴，士檢依職權送再議，高檢署昨天駁回確定。

士林地檢署不起訴書指出，張世忠為基亞生技董事長，也是澳洲上市公司Progen Pharmaceuticals Limited大股東。Progen公司於民國88年間以肝癌新藥PI-88技術入股基亞，雙方維持技術合作及相互持股關係。

103年7月，基亞公司PI-88第3期臨床實驗期中分析結果未達預期，導致基亞與Progen股價下跌，Progen公司並因連年虧損，面臨遭澳洲證券交易所下市，基亞同時面臨籌資不易。

檢方調查，張世忠等人於103年底為助Progen公司免於下市，將基亞檢測業務切割，安排由基亞子公司TBG公司反向併購Progen，藉此取得對外募資資格並維持上市，TBG並透過1：1換股方式取得Progen全部股份。

法務部調查局認為，此交易不符營業常規，導致基亞公司股東權益受損新台幣9988萬餘元，並於換股時低價處分2項資產，損失約9799萬元，疑涉違反證券交易法的非常規交易及特別背信罪，移送檢方偵辦。

檢方偵查後認為，TBG併購後若能募資改善營運，處置虧損資產反有助穩定財務，且Progen公司於104年5月公告重大訊息，股價並無異常，認定張世忠等人罪嫌不足，去年1月處分不起訴，並依職權送請台灣高等檢察署再議。

案經高檢署把全案發回續查。士檢於今年6月再度處分不起訴，並依職權向高檢署送請再議，高檢署審查後，認為再議無理由，昨天駁回再議，張世忠等人不起訴確定。

基亞董事長張世忠。聯合報系資料照
基亞董事長張世忠。聯合報系資料照

下市 澳洲 資產

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