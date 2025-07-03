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宜蘭第一欠稅大戶擁60房產不繳稅 觀海渡假村房產今拍定價曝光

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導

一名林姓男子坐擁宜蘭「蘭陽觀海渡假村」超過60筆房產，卻欠繳500多萬元稅金，被縣府列為欠款大戶第一名。法務部行政執行署宜蘭分署拍賣其中10筆房產，三拍降低每坪11到13萬元不等，吸引10組人馬搶標，最後拍定4戶總價就近630萬元，為國庫追回欠款。

據了解，林姓男子是苗栗人，投資全台房產，光是「蘭陽觀海渡假村」就有60筆，卻因長期積欠房屋、地價稅高達619筆，累積欠稅542萬元，被宜蘭縣財政稅務局列為第一名的欠稅大戶，移由行政執行署宜蘭分署執行。

宜蘭分署4年前陸續收案後展開催繳，林男仍不理會，宜蘭分署選定林男持有的蘭陽觀海渡假村其中10戶法拍，每戶約10到20坪，5月起以每坪底價約20萬元首拍。

首拍競標者觀望氣氛濃厚，宜蘭分署於6、7月再度二拍、三拍，到7月1日第三拍，吸引超過50人搶標，僅拍賣4戶總金額就超過欠稅金額，宜蘭分署當場宣布餘下6戶停止拍賣。

宜蘭分署表示，這批房產均於1997年建造完成，屋齡28年，依建物樓層、格局、採光等不同，三拍底價平均每坪約11萬至13萬不等，最後第二、三、四、五標約16坪、12坪、12坪、10坪建物，各以190萬618元、175萬959元、142萬元、122萬元，共629萬1577元拍定，林男欠繳的地價稅、房屋稅全部追回。

林姓男子坐擁超過60筆房產卻欠繳500多萬元稅金，位於宜蘭的觀海渡假村房產遭法拍。圖／行政執行署宜蘭分署提供
林姓男子坐擁超過60筆房產卻欠繳500多萬元稅金，位於宜蘭的觀海渡假村房產遭法拍。圖／行政執行署宜蘭分署提供
林姓男子因欠稅位於宜蘭的觀海渡假村房產遭法拍，三拍吸引大批人馬競標。圖／行政執行署宜蘭分署提供
林姓男子因欠稅位於宜蘭的觀海渡假村房產遭法拍，三拍吸引大批人馬競標。圖／行政執行署宜蘭分署提供
林姓男子坐擁超過60筆房產卻欠繳500多萬元稅金，位於宜蘭的觀海渡假村房產遭法拍。圖／行政執行署宜蘭分署提供
林姓男子坐擁超過60筆房產卻欠繳500多萬元稅金，位於宜蘭的觀海渡假村房產遭法拍。圖／行政執行署宜蘭分署提供

宜蘭 房產 稅金

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