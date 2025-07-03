嘉義男假癱詐領539萬保險金買車、買房 嘉檢提起公訴

嘉義涂姓男子跌倒受傷就診自稱四肢麻木、癱瘓等症狀，醫師疑惑但仍開具診斷證明書予涂男，與妹妹涉向保險公司詐得539萬餘元，除繳納房貸外還購買名車，事後保險公司查覺有異調查，涂男竟能自行開車、自拍，報警查獲，嘉義地檢署今依詐欺罪嫌將涂男兄妹倆提起公訴。

起訴書表示，44歲涂男在2020年2月間以不慎跌倒受傷為由到某醫院就診稱四肢麻木、癱瘓等症狀，骨科李姓醫師檢查後，並未發現神經有受壓迫等症狀，神經內科林姓醫師會診，認涂男所述跌倒情形應不會至於衍生四肢麻木無法施力，讓涂男出院。

不久涂男以稱述相同症狀回診，醫師安排住院檢查，並未發現涂男頸椎有任何損傷，只做間接減壓即結束手術，因不明涂男病因再轉介林姓醫師治療，林醫師進行肌電圖、神經導傳及抽血等檢驗，無法找出涂男主訴病癥原因，反而對於涂男主訴的下肢呈無力狀態，需以輪椅代步、大小便失禁甚至四肢全癱等惡化症狀感到疑惑，因而懷疑可能詐病。但醫師因無法確認詐病，依涂男主訴症狀開立診斷證明書，但在涂男病歷上備註詐病疑惑。

同年月5月間涂男向2家保險公司申請理賠，保險公司派員調查，涂男佯癱在床，還稱搭乘友人所駕駛之車輛外出散心，發生事故車禍後身體狀況較前更加惡化，致四肢無力無法自行如廁，行動須倚賴胞兄搬運，並於調查員訪視過程中由妻子拉他的手協助在調閱病歷同意書上按捺指印等方式取信於調查員。43歲同居胞妹涂女代理涂男申請理賠，獲2家保險公司共539萬1702元保險金。

事後保險公司察覺有異，派員展調查蒐證，並向醫院調閱相關病歷、診斷證明、醫學檢驗報告等文件。調查發現涂男住院期間個人衛生、洗澡、進食都能自理，移位不需要輔具。2021年2月13日那場車禍是涂男自行開車飆速發生，當時他還能起身站立。2021年4月間還能持手機與家人合影自拍傳給親友。在確認涂男涉有詐領保險金嫌疑後報警。警方於2023年5月持搜索票搜索，查扣相關物品偵辦。

檢方認為，涂男與涂女間互有犯意聯絡及行為分擔，犯2次詐欺取財罪；涂男多次以詐術向保險公司詐領保險理賠金，用以支應其花費及購買名車代步，犯後說詞反覆並飾詞狡卸，犯罪手法及犯後態度卑劣，涂男所為已危害保險制度正常運作等情，具體對其所犯2罪各求處有期徒刑1年10月。 涂男自行走入住處。圖／翻攝畫面

檢警調查涂男能夠自行上車開車。圖／翻攝畫面