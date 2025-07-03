桃園警察分局龍安派出所昨(2)日22時許受理一起機車竊盜案，警方調閱監視器追查，鎖定46歲廖姓男子涉嫌趁機竊走被害人機車，並將車騎往平鎮區中庸路藏匿。員警隨即前往埋伏，順利將廖男當場逮捕。

廖男發現被害人將鑰匙放在機車開放式置物空間內，隨即趁隙將車騎走。圖：讀者提供

桃園分局表示，廖男發現被害人將鑰匙放在機車開放式置物空間內，隨即趁隙將車騎走。警員徐啟恩、鄧崴、謝宗燁與實習生倪紫軒獲報後，第一時間調閱周邊監視畫面，擴大範圍掌握廖男行蹤，趕往平鎮區中庸路埋伏，待廖男現身牽車立即將其逮捕，全案依法移請偵辦。

實習生倪紫軒第一天實習出勤就跟學長追查竊嫌。圖：讀者提供

值得一提的是，實習生倪紫軒第一天實習出勤就跟學長追查竊嫌，對於學長積極合作迅速緝獲竊嫌印象極為深刻，她透露，在從警哥哥的鼓勵下報考警察特考，本次分發到龍安派出所實習，希望透過參與勤務，印證從哥哥轉述執行勤務的技巧，沒想到第一天上班就真實參與追緝竊嫌的過程，讓她大開眼界。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男趁鑰匙未拔竊車 警實習生首日出勤直擊逮人