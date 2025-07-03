影／新北垃圾車與民糾紛遭問候親娘 不姑息語言暴力提告

新北市環保局1輛垃圾車上周在三重區執勤時，要求前方違停貨車讓道引起對方不滿，被連番狠嗆「三小」、「安納啦」、「你在靠北啥」、辱罵「三字經」，甚至警察到場也被嗆脫掉制服「輸贏」。清潔隊員為此提告妨害名譽、妨害公務。

垃圾車6月23日下午3時許，至三重區中興南街、重新路口的社區，定點收完垃圾準備駛離，因前方有1輛貨車運送家電給社區住戶，違停在消防栓旁人行道紅線，清潔隊司機要求對方移車引發不滿。

司機說，垃圾車當時在勤務中，後續還要按時刻去巡線收取家戶垃圾，急著要離開。由於該社區位在岔路口轉角，中興南街雙向只有各1線車道，15.5公噸垃圾車車長超過8公尺、車寬2.5公尺，轉向需要較大空間，倒車又擔心太靠近車流量很大的重新路，很危險。

因此他要求前方貨車挪移讓出空間，然對方2名年輕人非但不肯，甚至還倒車更貼近垃圾車車頭，下車衝著司機嗆聲「你在靠北啥、不然要怎樣、一定要讓你嗎？垃圾車比較大嗎？安納、誰說一定要讓你、路那麼大條、你在大聲啥？」並且辱罵髒話三字經。

警方獲報到場去找2名年輕人了解狀況，他們也對員警不耐煩嗆聲「怎樣啦！」甚至挑釁脫掉制服打架。他們指控是垃圾車司機口氣先差，當時貨車停放位置是為了避讓社區車道出入口，停妥未放尾門，僅開側邊卸貨，也都沒講話，就被司機下車嗆聲：「你不會停前面一點嗎？」因此才被激怒。