他騙接神明返家作客 變賣台南、雲林、苗栗10廟宇神尊下場曝

許姓及黃姓男子去年5月間佯稱住家神明要祝壽，向南鯤鯓代天府等地廟宇請出池府二王等10尊神像，隨後以4萬6500元轉手售出，經台南等地廟宇報警，在苗栗尋獲神像，台南地院認許犯詐欺取財罪共10罪各處4月至3月不等徒刑，未定執行刑，黃則另案審理中。

檢警調查，許、黃等人於去年5月13日至21日間，搭乘計程車分赴台南、雲林及苗栗，向廟方佯稱欲借用神像，誆稱以約定屆期歸還，隨後以4萬6500元販售予黃姓買家牟利，並僅將所得6000元分給黃姓共犯。經警持搜索票，前往苗栗縣黃姓買家住處搜索，循線查獲。

同時，警方也尋獲台南市南鯤鯓代天府池府二王、麻豆代天府池府千歲、麻豆太子宮二代中壇元帥、下營北極殿玄天上帝廟玄天二上帝，雲林縣褒忠聚保宮蕭府太傅、牛厝安南宮莫王神像、保長湖保安宮關聖帝君、斗南順安宮天上聖母神像、四湖參天宮關聖帝君，苗栗縣山邊媽祖廟山邊天上聖母五媽等10尊神像。

許男於審理時坦承不諱，並證人於警詢時證述相等，並有現場監視器及蒐證照片相佐，認許自白與事實相符，事證明確。

台南地院指出，許男於審理時供稱，向廟宇借用神像時，就打算要賣掉。且許於取得神像後，隨即出賣予黃男，足認許向廟宇神像管領人表示借用時，即沒有返還之意，而是佯稱借用而施以詐術而取得神像，並非普通侵占罪。