高虹安被陳時奮控誣告拚逆轉 罷免日後…訂7月31日宣判

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴高誣告，台北地院認為她的博士論文確有抄襲仍提告，判她10月徒刑。雙方上訴，陳時奮要求重懲，高女主張無罪，台灣高等法院今進行量刑辯論終結，將在7月26日罷免投票日後、7月31日宣判。

高虹安曾在資策會任職，2012年、2013年奉派美國辛辛那提智能維護中心建立合作關係，攻讀辛辛那提大學博士，獲民眾黨提名參選新竹市長時論文引發抄襲爭議，陳時奮質疑博士論文，高女告陳加重誹謗，檢方處分陳不起訴，陳自訴她誣告罪。

北院認為比對高虹安博士論文與資策會期刊論文，已逾越合理使用範圍，足認她的博士論文抄襲，陳時奮透過臉書指摘，高女卻提告指陳「扭曲事實經過」，有誣告直接故意。

北院指出，從高虹安增補期刊論文到博士論文參考文獻歷程，她採「擠牙膏」式處理模式，當被質疑有抄襲期刊論文時，就僅針對該篇期刊論文回應，並將期刊論文增補至博士論文的參考文獻中，但關於尚未被發現的另篇期刊論文，她在遭質疑未引註某篇期刊論文時，僅針對該篇補上參考文獻，卻未一併補上其他同樣有問題的期刊文章，可見其抱持僥倖心態。