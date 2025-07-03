莽夫不甩保護令酒後騷擾妻還開瓦斯威脅 判5月繳15萬才免入獄

林男酒後會失控辱罵妻子，林妻為此聲請到保護令，但林男仍到妻子住處言語騷擾，並手持打火機，並一度打開瓦斯鋼瓶開關威脅。員警到場制伏林男送辦，檢察官偵訊後起訴。法官審理後，依公共危險罪嫌判刑5月，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，林男先前因多次酒後失控，用言語辱罵他的妻子，林妻聲請保護令後，法官核發保護令，命林男不得對妻子及其子女等人實施家庭暴力。

今年5月28日晚上8時許，林男酒後到基隆市暖暖區林妻的住處，以言語騷擾妻子，還手持打火機，並一度將家中瓦斯鋼瓶開關閥打開，使瓦斯氣體逸漏。

警方接獲報案到場，見林男情緒激動，以防護型噴霧控制林男行動後，將他逮捕送辦。基隆基檢署檢察官偵詭後，依公共危險罪等罪嫌起訴林男。

基隆地方法院法官審理後指出，林男違反保護令及漏溢瓦斯氣體犯行，是因對林妻心生不滿接連所為，犯罪目的單一，獨立性薄弱，應評價為一罪方符合刑罰公平原則，並從重以違反保護令罪處斷。

法官指出，林男漠視法院核發保護令效力，僅因酒醉失控，即對妻馬實施言語騷擾，更開啟瓦斯鋼瓶開關致生公共危險，所生危害性甚大應予非難，念其坦承犯行，尚有悔悟之心，兼衡素行、犯罪動機、手段、被害人損害及林男生活情狀，判刑5月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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