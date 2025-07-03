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「柯文哲帶政治獻金回家」 陳佩琪告許富舜、鄭淑心不起訴
民眾黨前主席柯文哲因京華城案、政治獻金案遭起訴，昔日學生、輔選幹部許富舜指控，「親眼見到政治獻金被柯帶回家」；2014年柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心也披露，當年募款都交給柯妻陳佩琪。陳佩琪認為指控不實提告妨害名譽，台北地檢署認為，許、鄭主觀上無誹謗故意，今天對2人處分不起訴。
鄭淑心今年1月5日指出，柯文哲當年還在與民進黨初選時，她所募到的錢都親自交給柯妻陳佩琪，後來有人反映，當時捐款卻沒拿到收據。陳佩琪1月6日在臉書發文喊冤說，「柯文哲市長是介入了什麼？法律是無罪推論，你們卻窮盡一切找對我先生不利的證據，一心只想定柯文哲的罪，羈押他， 讓他完全沒有接受公平審判的空間，我不服， 我要抗議」。
陳佩琪發言後，柯文哲昔日學生、醫師許富舜到臉書下留言，「學生對於您們經濟狀況感到困惑，曾親眼見到這些金額被帶回家，內心難免不勝唏噓，難不成這是台灣政治常態！或者這就是師母您口中的親朋好友紅包」？
後來牙醫史書華也對媒體表示，他在監察院系統找不到10萬元捐款，如果有收據，為什麼沒有登記在監察院？他就當作是被詐騙集團騙了。
陳佩琪之後發文反擊，史先生的10萬元捐贈確有其事， 當時會計在2014年5月28日寄出收據， 並在5月30日去電詢問是否收到；至於許富舜和鄭淑心汙衊她2014年收受政治獻金未申報一事， 委由律師發出存證信函，會提告刑事加重毀謗罪和民事求償。
北檢調查認為，許富舜主觀上並無誹謗故意，鄭淑心的言論是親自建文的合理評論，難認有誹謗真實惡意，因此對2人處分不起訴。
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