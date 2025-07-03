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南投信義公所秘書圖利285萬 上訴二審緩刑遭撤銷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

南投信義鄉公所近年貪汙弊案連環爆，除鄉長全志堅、鄉代會主席李國源涉嫌利用民生蓄水工程機會收回扣前後被收押，檢廉去年還查出公所秘書胡錦龍把工程直接發包給自己公司，圖利285萬元；台中地院一審依貪汙等罪判胡2年，緩刑5年，台中高分院二審今宣判，撤銷緩刑，其餘駁回，仍可上訴。

檢方起訴指出，胡錦龍2018年12月25日任鄉公所秘書，就公共工程採購有審核、決行職權，且他2015年7月28日出資成立土木公司，和弟弟共同擔任實際負責人。

檢方查出，胡任公所秘書後仍繼續掌管土木公司帳務、稅務等核心業務，直到2022年6月才把公司帳務、稅務全數交給弟弟，由胡弟單獨經營。

但胡在秘書任內卻沒有依法迴避，竟由自己經營的土木公司名義，向信義鄉公所大大小小道路維修、下水道清淤等工程投標、承攬。

檢方發現，胡還利用自己公所秘書身分，藉職權在採購流程核章，以鄉長甲章授權淮許請款，統計2019年1月至今年2月止，共得標信義鄉公所發包的278件小額採購案工程，標案金額共3170萬5636元，胡及弟弟從中獲不法所得285萬3507元。

檢方考量，胡姓兄弟犯後雖偶有辯解，但就犯罪情節自白，且胡偵查中繳回不法所得285萬3507元，應依法減刑，並斟酌胡弟犯後配合調查、態度良好，建請從輕量刑，依共同涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款之對主管業務圖利罪嫌，起訴胡姓兄弟。

台中地院一審依278個公務員共同犯對主管事務圖利罪，判胡錦龍2年，緩刑5年，應向公庫支付20萬元，向公益團體提供240小時勞務，褫奪公權5年；依非公務員與公務員共同犯對主管事務圖利罪，判胡弟1年10月，緩刑5年，向公益團體提供160小時勞務，褫奪公權2年。

台中高分院今上午宣判，撤銷胡錦龍、胡弟緩刑，其餘均駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

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