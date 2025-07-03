嫌吵…當鄰居孩童面殺害其父母 死刑犯吳龍滿毫無悔意延長羈押

高雄男子吳龍滿（65歲）嫌樓上鄰居夫妻太吵，前年9月15日當著2名幼童面砍死鄰居夫婦，吳男犯後態度惡劣，甚至當庭恐嚇被害人家屬，遭高雄地院法官判處2個死刑，目前案子仍在高等法院高雄分院審理，法官裁定將他延長羈押2個月。

高等法院高雄分院裁定，由於吳龍滿一審已在今年3月遭判處2個死刑、褫奪公權終身，近日羈押期即將屆滿，他犯後始終否認犯行，有逃匿事實，因此裁定即日起延長羈押2個月。

吳龍滿在一審判決時即考量，因現場目擊證人是年僅5歲、6歲的幼童，若由國民法官審理，恐造成幼童創傷，最後裁定不走國民參審，採一般程序，由法官陳紀璋、李承曄、林軒鋒審理。

合議庭法官認為，吳龍滿屬預謀犯罪，且犯後逃匿並丟棄作案衣物，落網後堅定行使緘默權，明確否認犯行，應無辨識行為違法顯著減低情形。他甚至當庭直指死者蔡女父親「更該死」，其手段殘忍，犯罪所生結果具嚴重破壞及危害性。