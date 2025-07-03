她幼時慘遭性侵還令她觀看施虐母 法官裁定免扶養中風父

台南有名女子從小因父親需求無度，長期對母親性虐待，強令她在旁觀看為樂，還對她性侵，母女不堪逃離後獲緊急安置，父母也離婚，由母親在市場打掃扶養長大，今年突接醫院通知，要她協商近30年未見中風父親照護事宜，令她噩夢再現，向法院請求免除扶養義務獲准。

年約40歲的女子主張，父親與母親於1986年結婚時是水泥工，雖有收入卻未盡對家庭扶養義務，所得均供自己酒色娛樂花費，家計全憑母親及同住祖母從事清潔工作微薄所得勉為支持。

而父親性慾、性癖均異於常人且需求無度，除長期對母親性虐待外，更常強令她在旁觀看其過程，並以此為樂，致使母親身心倍受創傷及侮辱，她也痛苦不已，但父親仍慾求不滿，還對念國小的她性侵、強制猥褻等不倫行為，她畏懼父親不敢聲張。

直到1998年間，母親終不堪父親不斷加重性凌虐，偕她逃離家中並向派出所通報家暴案件，而獲緊急安置後，才脫離父親掌控，她才敢將遭父性侵一事告訴母親，母親自此與父親分居，也不再與父親有所聯絡，並與父親離婚。

她表示，自幼即是由母親及其娘家支援下獨力扶養，國中畢業後，即就讀高中夜校半工半讀，藉此分擔母親負擔，但因遭受父親性侵害及精神上虐待，直到現在都仍需就診身心科。

未料，今年間突然接獲醫院來函通知父親因高血糖因素在醫院住院治療中，又有社福機構來函要求她出面協助醫療決策及住出院照顧等事宜，令她噩夢再現。

她表示，對於曾深深傷害自己罔顧人倫，猶如仇寇的父親實無法負擔其扶養義務，向法院請求請求減輕或免除扶養義務。

母親也到庭作證，指沒有離婚前，都是她在照顧小孩，對方雖然有賺錢，但是都自己賺自己花，女兒扶養費都是靠她在市場掃地，而且房子也是住娘家的房子，家裡開銷都是她在支付。

她說，女兒11歲時她就帶女兒跟丈夫分居，分居期間丈夫雖然會來找她，但是都是找她發生性行為，但是沒有支付扶養費，後來離婚後，丈夫也沒有給付小孩扶養費。

台南地院審酌，父親於女兒成年前，依法對女兒本負扶養義務，然父親自女兒年幼時，即未盡扶養女兒義務，有違身為人父應盡責任，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，裁定女兒對父親扶養義務應予免除。

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