高院誣告案高虹安出庭 未回應罷免案

遭停職的新竹市長高虹安，因不滿旅美教授陳時奮在民國110年臉書（Facebook）發文指出「被指導教授除名的高虹安」等言論，因而提告加重誹謗罪。開庭審理陳時奮獲不起訴處分後，自訴高虹安誣告。

台北地方法院審理「誣告案」後，高虹安遭判刑10個月。判決指高虹安明知博士論文有抄襲期刊論文情事，陳時奮發文指控內容與事實並無相悖，竟對陳時奮提告，具誣告的直接故意，依誣告罪判處有期徒刑10月。經兩造上訴到高等法院，高院二審合議庭日前開庭勘驗111年8月26日、9月20日的媒體直播高虹安提告記者會與民眾黨直播高虹安就週刊報導內容澄清記者會畫面，兩造就勘驗畫面表示意見，由於雙方均無聲請證據調查，因此進入言詞辯論程序。