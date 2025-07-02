跟騷法上路3年 婦團籲修法提四解方

跟蹤騷擾防治法上路三周年，現代婦女基金會昨公布民間版修法版本，就性或性別要件認定困難、相關罰則輕微難阻累犯、保護令核發耗時且保護不足及加害人處遇門檻過高，四大執法漏洞提出解方，呼籲儘速修法補強。

現代婦女基金會董事王如玄說，現行法規要求執法單位或被害人判斷、證明案發動機要與「性或性別」有關相當不合理，有些案件行為人不明，或不知行為人騷擾意圖，根本難釐清犯案動機。

她說，曾有被害者提告，法官認為欠缺「性或性別」構成要件判無罪，被害人上訴，二審法官透過監視器畫面發現，加害者多次撫摸被害人機車坐墊，認定坐墊是被害人臀部接觸地方，與性或性別有關，推翻無罪判決；加害者不服，上訴中。

暨南大學社會政策與社會工作學系教授王珮玲說，跟蹤騷擾定義應審酌行為態樣未必「與性或性別有關」，更不應侷限於行為人動機，應考量跟蹤騷擾行為過程和結果。

民間版修法草案建議增訂豁免條款，取代「性或性別」構成要件；王如玄說，豁免條款可排除依法令執行職務、預防／偵查犯罪、維護社會國家安全等特定具公益性情境，媒體採訪、犯罪偵查等適用，避免一線人員判斷困難。

另保護令核發平均長達卅五天，跟騷法雖規定被害人有急迫危險時，得免經書面告誡依職權聲請保護令，但目前仍需開庭審理無法逕裁，即時保護不足。

她指出，民間版修法草案提出「增訂豁免條款取代性或性別要件」、「提升書面告誡效力」、「增列保護令種類及款項」與「強化被害人個資與安全維護」四大處方，盼儘速推動修法。