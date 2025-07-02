少事法新制2年 遭批「全丟給第一線」

少年事件處理法「行政輔導先行」新制施行二年，成效遭疑，立法院昨召開公聽會，因新北校園割喉案而凝聚的「孩想陪你長大聯盟」總召集人徐妮妮指「理想與現實落差巨大」，批司法院「高高在上」只管法制完備與表面，執行的困難與後果全丟給第一線單位。

根據統計，近五年少年犯罪人口率逐年上升，徐妮妮認為少年犯罪問題不僅沒減輕，反因犯罪型態變化而更難防制，少事法「行政輔導先行」立意良善，但現行法制遠遠無法支撐理想。

她認為，行政、司法、教育、社政各自為政，人員與專業訓練匱乏，司法院應正視實務端的哀鳴。她質疑矯正學校誠正中學一年暴增百人，全國少年收容早已超額，但法院裁定「無上限」式收容，矯正署還能承接多少？法院裁定完，後續的處遇拍拍屁股當沒事？

文化大學法律系副教授黃宗旻則認為，少事法新制，由法院擔任個案管理工作並不恰當，地方政府社會、教育局處等更應承擔責任，且少輔會置於警政署之下只是過渡之計。司法院認為少輔會的主政機關應具備輔導專業，建議行政院可成立專案辦公室。

立委吳宗憲說，「成少共犯」因詐欺、妨害秩序暴增，成少共犯問題即「偵查主體割裂」，恐造成更多偵查不公開資料外洩，或有人不能押、有的人要押，偵查細節盡為外界知悉。一味以保護少年為優先，犯罪團體將把孩子當「免洗筷」，問題難解決。司法院表示，已請各法院強化與檢察機關聯繫。

立委黃國昌指黑幫與政商勾結，孩子看到政治人物與黑幫稱兄道弟，這傳遞給少年什麼訊息？他認為這個體制正在跟黑幫「搶孩子」。