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台大婦科名醫「性侵3女業務」沒來開庭 法院沒入40萬保證金

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台大婦科名醫「性侵3女業務」沒來開庭 法院沒入40萬保證金

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台大醫院前婦產科醫師鄭文芳涉嫌在紅酒裡下藥後，再性侵3名藥廠女業務，檢方複訊後命40萬元交保，偵結依加重強制猥褻、加重強制性交未遂等罪嫌起訴，而他未遵期到法院開庭且拘提未果，台北地方法院認定他已經逃逸，6月9日裁定沒入40萬元保證金，可抗告。

台北地院指出，鄭文芳因涉及妨害性自主案件，被台北地檢署指定保證金40萬元，具保人去年4月8日繳納保證金額後，已將郭釋放，但法院今年3月25日開庭行準備程序，郭經合法傳喚未遵期到庭，依法拘提未獲，且具保人也未能督促郭到案，足以認定郭已經逃匿，因此裁定沒入保證金。

郭文芳於本案之前，也曾被一名女子提告妨害性自主，但檢方根據計程車司機證詞，相關事證未驗出毒物反應，處分不起訴。然而，有3名藥廠女業務也指控郭性侵，檢方分案偵辦，去年4月8日指揮警方搜索鄭住處，約談鄭到案，訊後40萬元交保。

立委范雲與3名女業務去年開記者會指控鄭，而今年因台大欲審酌鄭的復聘案，范雲和3名女業務也再度開記者會，指因業務往來和鄭文芳單獨到居酒屋用餐，離席後再回坐喝酒後失去意識，醒來全裸在摩鐵，若台大繼續聘用鄭當教師，如何保障學生權益。

檢方起訴指出，第1名女業務2020年間在醫院實驗室遭下藥被帶往摩鐵，她醒來而未遂；2021年第2名女業務在餐廳被下藥後當場遭強制猥褻；第3名女業務2021年被下藥後帶往飯店，幸好中途醒來逃離而未遂。

但鄭文芳否認犯行，供稱是女業務因拿不到業績才指控性侵，台北地檢署偵結認定鄭文芳利用與女業務單獨用餐時，以不明藥劑摻入被害人喝的紅酒，再伸狼爪，觸犯加重強制性交未遂2罪、加重強制猥褻1罪，依法起訴。

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鄭文芳。圖／聯合報系資料照片
鄭文芳。圖／聯合報系資料照片

台大醫院 性侵 猥褻

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