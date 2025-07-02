檢調第3波搜索！查弊萬華分局賭博電玩案 業者訊後請回

台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華，利用職務包庇轄內電玩業者，並透過保大警務員吳嘉葳向業者索賄，台北地檢署4月依貪汙罪聲押2警獲准，鄧進華羈押期間坦承有護航廣州街3間無牌賭博電玩，調查局北機站今天發動第3波搜索，帶回萬華地區知名業者李國銘（綽號國銘）詢問，經過濾搜扣帳冊後與手機後，未發現行收賄弊端，詢後請回。

據了解，今天的搜索行動萬華分局也有參與，調查局負責追查業者行賄部分、萬華分局則查緝賭博電玩，這波行動被約談的相關嫌疑人，將以函送方式移送北檢偵辦。

調查局北機站本月11日發動2波搜索，針對萬華「天下電子遊戲場」等4名業者進行約談，包括天下負責人曾子珆、佰大電子遊戲場」業者劉正喜、會計蔡美華、職員許宥鑫，曾子珆訊後10萬交保，劉正喜等人先前分別以30至70萬元交保。

鄧進華與吳家葳押期本月底將屆，檢調近期陸續展開收網行動，據了解，鄧進華收押後情緒不穩、心防開始鬆動，供稱廣州街有兩大電玩系統，分別以劉正喜與李國銘為主，他們都是經營俗稱「暗場切換」的業者，表面上看似普通電玩遊戲，但經過畫面切換就變成賭博電玩，吸引不少人上門。

據調查，2023年11月，鄧進華調任萬華分局行政組長後，開始和電玩業者有密切接觸，常找吳嘉葳、前「靖紀小組」成員林裕偉敘舊，吳嘉葳每月固定會與鄧進華碰面，討論萬華賭博電玩遭檢舉情事。