「地面師」詐騙案害人抑鬱而終 歐悅執行長300萬交保

彰化地檢署偵辦知名連鎖汽車旅館「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團與地政士、貸款專員，以假檢警、地面師等詐欺手法對長者行騙，詐騙金額高達3億7千萬元，有受害者抑鬱而終，林男與蔡姓秘書等人被起訴，已羈押期滿，彰化地方法院裁定林男與蔡女分別以300萬元及50萬元交保。

彰檢去年獲報「歐悅集團」林姓少東執行長夥同詐騙集團對被害人二次剝皮，詐團不僅以假檢警手法騙走被害人現金，再假裝同意被害人可提供不動產設定抵押借款以解決問題，詐團再把高額貸款騙光，全台至少有12名被害人共被騙走3億7千餘萬元，林姓執行長從中獲取2億2千餘萬不法所得。

許多被害人都是60歲以上的中高齡人士，退休金、老本被騙光，連養老的棲身之所都被騙走，一無所有，有人還因此抑鬱而終。

調查發現，林男等為被害人設定的不動產抵押共17件，遍及全國各地，檢察官為避免被害人損害擴大，今年3月間已向法院聲請查扣設定抵押的11筆不動產及對被害人的1億2千餘萬元債權。

彰檢在今年2月向法院聲請羈押林男和其蔡姓秘書獲准，日前並將林男等8人依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財、加重詐欺得利等罪起訴，由於林男等並不認罪，林辯稱「只是單純借款放款，不知借款人如何使用這些錢」，檢方認為林男毫無悔意，向法院具體求處林冠宏10年有期徒刑，主要幹部秘書蔡女等求處8年到1年8月不等徒刑，並聲請沒收不法所得。