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「地面師」詐騙案害人抑鬱而終 歐悅執行長300萬交保

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化地檢署偵辦知名連鎖汽車旅館「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團與地政士、貸款專員，以假檢警、地面師等詐欺手法對長者行騙，詐騙金額高達3億7千萬元，有受害者抑鬱而終，林男與蔡姓秘書等人被起訴，已羈押期滿，彰化地方法院裁定林男與蔡女分別以300萬元及50萬元交保。

彰檢去年獲報「歐悅集團」林姓少東執行長夥同詐騙集團對被害人二次剝皮，詐團不僅以假檢警手法騙走被害人現金，再假裝同意被害人可提供不動產設定抵押借款以解決問題，詐團再把高額貸款騙光，全台至少有12名被害人共被騙走3億7千餘萬元，林姓執行長從中獲取2億2千餘萬不法所得。

許多被害人都是60歲以上的中高齡人士，退休金、老本被騙光，連養老的棲身之所都被騙走，一無所有，有人還因此抑鬱而終。

調查發現，林男等為被害人設定的不動產抵押共17件，遍及全國各地，檢察官為避免被害人損害擴大，今年3月間已向法院聲請查扣設定抵押的11筆不動產及對被害人的1億2千餘萬元債權。

彰檢在今年2月向法院聲請羈押林男和其蔡姓秘書獲准，日前並將林男等8人依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺取財、加重詐欺得利等罪起訴，由於林男等並不認罪，林辯稱「只是單純借款放款，不知借款人如何使用這些錢」，檢方認為林男毫無悔意，向法院具體求處林冠宏10年有期徒刑，主要幹部秘書蔡女等求處8年到1年8月不等徒刑，並聲請沒收不法所得。

林男羈押期已滿，移審法院，法官認為林男等涉嫌重大，不過考量到案件已進入審理階段，認為已無羈押必要，將林男及蔡姓女秘書分別裁定300萬及50萬交保，為防止串證，禁止兩人與本案相關共犯或證人接觸，也禁止林男和蔡女再從事新的放貸業務。

以經營汽車旅館聞名的「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團，騙走被害人逾3億，今年2月狼狽被警方逮捕。資料照／警方提供
以經營汽車旅館聞名的「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團，騙走被害人逾3億，今年2月狼狽被警方逮捕。資料照／警方提供
以經營汽車旅館聞名的「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團，騙走被害人逾3億，檢警查扣千萬名車。資料照／警方提供
以經營汽車旅館聞名的「歐悅集團」林姓執行長涉嫌勾結詐騙集團，騙走被害人逾3億，檢警查扣千萬名車。資料照／警方提供

受害者 檢察官 被害人 詐團 詐欺 詐騙集團

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