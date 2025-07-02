從廈門走私「變賣賺暴利」...4男遭起訴 36隻名貴品種貓慘安樂死

澎湖縣尖山貨運碼頭今年3月被查緝出36隻各品種名貴貓被放在船艙紙箱內，由4名男子企圖以此走私進台灣變賣，過程中遭安檢人員攔截送辦，地檢署查出4名犯嫌先將貓從廈門市走私至澎湖縣青螺沙灘後，在試圖運至台灣，檢方考量貓隻未經檢驗檢疫，且事後全遭安樂死，將4人依準私運管制物品進口罪嫌提起公訴。

起訴書指出，綽號豪哥的吳男在屏東縣南州鄉擔任某咖啡廳店長，和孫男在高雄鳳山合夥經營寵物點，2男和另外2名友人謀議自大陸地區走私品種貓來臺銷售，以賺取不法利益，吳男今年2月27日以80萬元，自大陸購入完稅價格超過10萬元的品種貓共36隻，並和李姓陸籍男子安排將貓以船隻走私方式，運至澎湖縣湖西鄉青螺沙灘。

貓在今年3月1日晚間從福建省廈門市以船隻走私至青螺沙灘後，4名男子駕駛貨車前往沙灘岸上路邊草叢，將貓載往澎湖縣湖西鄉，一名許男的住家車庫內安置，規劃在3月5日在「尖山貨運碼頭」將貓隻運送至台灣本島，但因貓隻無檢疫證明，無法循正常程序託運，4人委託某雜貨輪上擔任船員的不知情友人，協助夾帶貓隻上船。

3月5日早上9點，該名不知情的船員將貓以紙箱裝載後，搬運至船艙2樓駕駛台後方救生甲板，當天早上11點遭尖山安檢所貨檢人員安檢時，防疫人員初步判別該批貓隻均無植入晶片、亦無施打疫苗，將貓植入晶片及補打疫苗後發還至安置點放置，由澎湖地檢署檢察官指揮海巡署澎湖查緝隊在隔日持搜索票前往搜索，扣得貓隻。

起訴書中指出，36隻走私進口品種貓完稅價格共計67萬6692元，數量非少，價格亦甚鉅，且未經主管機關予以檢驗檢疫，可能輸入危害生態之病蟲或病毒，進而破壞我國生態環境及動物生存環境，且使國家喪失高額之進口關稅，使合法之寵物進口業者及寵物養殖繁殖業者失去公平競爭機會，破壞正常社會經濟行為。