黃國昌示範帶案作證近2小時 張啓楷曝「檢察官特別交代」：不能講

民眾黨立委黃國昌在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」遭告發涉偽造文書等罪，台北地檢署分他字案將黃列被告，今傳喚立委張啓楷作證將近2小時。張庭後表示，希望作證對於導正檢察官的「不正訊問」是有幫助的、「檢察官特別交代不能講、偵查不公開」。

張啓楷庭後簡單對媒體發言，「我盡國民義務來當證人，希望今天來作證，對於導正檢察官的不正訊問是有幫助的，也希望偵查不公開，消息不要又漏出去，檢察官特別交代不能講」。

對於示範帶內容來源及張曾表示他聽過柯文哲偵訊光碟等細節，張未多做說明。張啓楷走出北檢時，面帶笑容說「啊檢察官就說不能講，你們還一直問，等一下你們問一下檢察官好不好，我還特別問檢察官出來能不能跟你們（媒體記者）講，他說偵查不公開」。

全案起源於，民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，去年12月遭台北地檢署依貪汙等罪起訴，案件由台北地方法院審理中，近期法庭偵訊中的勘驗錄音檔案；民眾黨主席黃國昌今年6月16日在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」惹議，遭告發涉偽造文書等罪嫌。

台北地檢署日前分他字案將黃國昌列為被告，今下午傳喚民眾黨團副總召張啓楷作證，張下午於偵查庭作證將近1小時50分許，作證後請回。