快訊

獨／桃園燒臘店三代四口受困二樓 爺爺見「1時機」帶頭突圍火場救全家

台幣盤中閃現28元！央行進場出手阻升 29.019元作收

「大陸無權干涉」達賴喇嘛宣布延續轉世制度 陸外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌示範帶案作證近2小時 張啓楷曝「檢察官特別交代」：不能講

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨立委黃國昌在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」遭告發涉偽造文書等罪，台北地檢署分他字案將黃列被告，今傳喚立委張啓楷作證將近2小時。張庭後表示，希望作證對於導正檢察官的「不正訊問」是有幫助的、「檢察官特別交代不能講、偵查不公開」。

張啓楷庭後簡單對媒體發言，「我盡國民義務來當證人，希望今天來作證，對於導正檢察官的不正訊問是有幫助的，也希望偵查不公開，消息不要又漏出去，檢察官特別交代不能講」。

對於示範帶內容來源及張曾表示他聽過柯文哲偵訊光碟等細節，張未多做說明。張啓楷走出北檢時，面帶笑容說「啊檢察官就說不能講，你們還一直問，等一下你們問一下檢察官好不好，我還特別問檢察官出來能不能跟你們（媒體記者）講，他說偵查不公開」。

全案起源於，民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，去年12月遭台北地檢署依貪汙等罪起訴，案件由台北地方法院審理中，近期法庭偵訊中的勘驗錄音檔案；民眾黨主席黃國昌今年6月16日在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」惹議，遭告發涉偽造文書等罪嫌。

台北地檢署日前分他字案將黃國昌列為被告，今下午傳喚民眾黨團副總召張啓楷作證，張下午於偵查庭作證將近1小時50分許，作證後請回。

張啓楷日前受訪曾說，仔仔細細聽了好幾次柯文哲案檢察官訊問光碟，「對於朱亞虎的部分，大家可以聽得出來，檢察官訊問的時候，高高在上，甚至很囂張」、「民眾黨這段時間會將錄音檔陸續公布」。

民眾黨立委黃國昌因「示範帶」遭告發涉偽造文書等罪，今傳喚立委張啓楷作證將近2小時。張庭後表示，希望作證對於導正檢察官的「不正訊問」是有幫助的、「檢察官特別交代不能講、偵查不公開」。記者蕭雅娟／攝影
民眾黨立委黃國昌因「示範帶」遭告發涉偽造文書等罪，今傳喚立委張啓楷作證將近2小時。張庭後表示，希望作證對於導正檢察官的「不正訊問」是有幫助的、「檢察官特別交代不能講、偵查不公開」。記者蕭雅娟／攝影

張啓楷 檢察官 民眾黨 黃國昌

延伸閱讀

726反惡罷下動員令 黃國昌寄黨員信「出門投不同意」

黃國昌「示範帶」北檢傳張啓楷作證 張：善盡公民義務

簡舒培指民眾黨消費彭振聲悲劇 黃國昌反嗆誰該為人命負責

賴總統指刪國防預算影響國際視聽 黃國昌：把自己搞low像側翼

相關新聞

黃國昌示範帶案作證近2小時 張啓楷曝「檢察官特別交代」：不能講

民眾黨立委黃國昌在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」遭告發涉偽造文書等罪，台北地檢署分他字案將黃...

竹縣透天屋變大麻農場「種260株」 兩男各判7年、6年

35歲林姓男子涉嫌夥同年紀相仿的謝姓男子，在竹縣沿海偏僻處，共同承租透天3樓半住宅，種植大麻植株共260株，新竹地方法院...

從廈門走私「變賣賺暴利」...4男遭起訴 36隻名貴品種貓慘安樂死

澎湖縣尖山貨運碼頭今年3月被查緝出36隻各品種名貴貓被放在船艙紙箱內，由4名男子企圖以此走私進台灣變賣，過程中遭安檢人員...

停路邊未開停車燈...釀死亡車禍 曳引車司機「過失致死」連帶賠180萬

黃姓司機3年多前晚間將貨運曳引車停放在台南市安南區安通路四段車道外側路緣，林姓男子騎機車經過，撞擊其車尾後摔車倒地重創送...

11月大女嬰遭單腳懸空、摔頭 虐嬰2女托育員被起訴

桃園1名將滿3歲的陳姓女童，在11月大時，曾在平鎮區某私立托嬰中心日間受托，詎料僅短短16天，分別遭宋姓、邱姓女托育員抓...

黃國昌「示範帶」北檢傳張啓楷作證 張：善盡公民義務

民眾黨立委黃國昌6月16日在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」惹議，遭告發涉偽造文書等罪，台北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。