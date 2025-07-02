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竹縣透天屋變大麻農場「種260株」 兩男各判7年、6年

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

35歲林姓男子涉嫌夥同年紀相仿的謝姓男子，在竹縣沿海偏僻處，共同承租透天3樓半住宅，種植大麻植株共260株，新竹地方法院依違反毒品危害防制條例判謝男7年、林男6年，沒收栽種設備及大麻植株等，全案可上訴。

判決書指出，林男在2023年7月購入數百顆大麻種子，並向「基哥」學習大麻種植方法，隨後承租新竹縣一處透天建物，作為大麻栽種地點。

自2023年7月到9月遭查獲時止，在建物內設置抽風設備、燈泡、延長線等物，以將大麻種子浸泡，待大麻種子發芽後，再將大麻種子種入有椰塊的盆栽內，加以澆水照顧，將大麻種子培育成長為大麻植株階段，共種植260株，警方當場扣得栽種設備、大麻植株、種子等證物。

林男對此坦承犯行，並供稱栽種大麻的目的是為了「販賣賺錢」，並計畫在成功產出大麻成品後，「去台北夜店尋找買家」。謝男則否認犯行，辯稱僅曾陪林男到案發建物1次，並不知情在內栽種大麻。

然而，法院綜合多項證據，包含謝男的手機在2個月內，頻繁連結到距離此案建物僅500公尺的基地台。謝男辯稱因工地工作而手機定位頻繁接近建物，但其所稱工地與案發建物距離約3至5公里，且手機時間多在晚間靠近建物，與其所述工地工作時間不符，其辯詞被法院認定為卸責之詞。

法官審酌，謝與林2人過去均曾因第三級毒品案件遭判刑，理應警惕，卻仍無視國家杜絕毒品的嚴刑峻令。林男於前案假釋後不久再犯，林男雖認罪，但為謝男說詞反覆卸責，犯後態度難為其有利。謝男則始終否認，並以關機、重置手機逃避查緝，毫無悔意，最後判謝男7年、林男6年，全案可上訴。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

兩名男子租透天厝種260株大麻，警方接獲線報搗毀大麻農場。圖／警方提供
兩名男子租透天厝種260株大麻，警方接獲線報搗毀大麻農場。圖／警方提供

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