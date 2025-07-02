11月大女嬰遭單腳懸空、摔頭 虐嬰2女托育員被起訴

桃園1名將滿3歲的陳姓女童，在11月大時，曾在平鎮區某私立托嬰中心日間受托，詎料僅短短16天，分別遭宋姓、邱姓女托育員抓單腳懸空、猛力摔頭、打屁股，除身上有傷，返家哭鬧又睡不好，媽媽邊看監視器邊哭，桃園地檢署依妨害幼童發育罪嫌起訴。

起訴指出，女童為2022年9月出生，2023年8月7日在11個月大之際，爸媽上班前將她送到平鎮區廣平街某私立托嬰中心，第一周只受托半天，中午11時30分就接回家，第二天父親節接回家時，媽媽發現左腳有多處瘀青。

據悉，女童第二周受托時間延長至下午3時30分，15日時發現女兒舌頭受傷，同年月21日起，第三周受托時間再延長1小時，下午4時30分回家後，她發現女兒左手臂內外側、右臉頰有多處瘀青，誤以為是遊戲或活動時碰傷的，當晚立刻寫聯絡簿請托育員留意孩子在中心活動安全。22日夫妻倆親自去接寶貝女兒，在托嬰中心門口驚見女兒左手內側又多一道顏色很深的瘀青，回家後檢查發現右眼角也瘀青。

陳母指控，22日當午女兒是由涉嫌施暴之一的托育員抱出來交付，她詢問孩子身上的瘀青如何造成，但該名托育員聲稱不清楚，用「可能是玩的時候怎樣怎樣的」搪塞，當下即表示要調閱監視器，但因中心主任不在，托育員告知會轉達，陳父見狀當場打給主任「要調閱監視器」。

她順口詢問施暴托育員「寶寶今天在學校狀況如何？」，對方抱怨「寶寶睡睡醒醒不睡覺，讓她無法午休」，陳母回想，前一天去接時，這名托育員曾告訴她「要對寶寶兇，不然寶寶很難帶，沒規矩要建立常規」云云，而這名托育員她這2天才接觸到；23日上午調閱22日午休影片，驚見就是這名托育員趁哄睡時施暴，片段跳躍查看，赫然發現寶寶持續被虐待。

起訴指出，正因為宋姓、邱姓女托育員連續對寶寶施暴，造成孩子返家後睡眠及情緒均不安穩，驗傷發現，受傷部位有頭部及右臉挫傷、左上肢、右手指多處挫瘀傷、頭皮、右臉頰、舌側、左上臂、手掌等多處紅腫、雙手手臂、手掌、臉頰等多處瘀青，明顯妨害陳姓女童的身心健全發展。

經查，被告宋姓、邱姓2人均明知被害人未滿1歲，處於身心發育之初始階段，仍於2023年8月7至22日期間，仗勢自身體型的絕對優勢、被害女應生活自理能力及抵抗能力低落，每天多次對女嬰進行粗暴或泯滅尊嚴等行為長達1小時，造成女嬰受傷，顯見宋、邱2人下手具有相當力道，已使女嬰承受身體及心靈上虐待的非人道待遇，應認屬凌虐行為，足以妨害女嬰身心健全發展。