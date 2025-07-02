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黃國昌「示範帶」北檢傳張啓楷作證 張：善盡公民義務

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

民眾黨立委黃國昌6月16日在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」惹議，遭告發涉偽造文書等罪，台北地檢署日前分他字案，今天傳喚民眾黨團副總召張啓楷作證，張步入北檢表示，今天是來善盡公民的義務。

張啓楷今天近下午近2時許，走進北檢大門，媒體追問他是否為示範帶而來？張笑說，「我把口罩拿起來，今天善盡公民的義務，我先報到，等我一下」

黃國昌6月16日在立院質詢法務部長鄭銘謙，播放疑似檢察官偵訊的錄音「示範帶」惹議，北檢日前接獲民眾告發後分案偵辦，將黃國昌列為涉嫌偽造文書等罪「他字案」被告，今下午傳喚張啓楷作證。

京華城弊案去年底起訴，目前由台北地方法院審理中「朱亞虎案」音檔爭議延燒，張啓楷日前直指，聽過柯文哲案訊問光碟，檢方辦案過程涉不正訊問，法院庭上光碟內容清清楚楚，更別提民進黨以前支持公開光碟，親綠媒體卻刻意忽略，「吳思瑤跟民進黨側翼沒注意到中計了嗎？你們都蠢到爆。」

張啓楷日前受訪曾說，仔仔細細聽了好幾次柯文哲案檢察官訊問光碟「今天先播放了朱亞虎的部分，大家可以聽得出來，檢察官訊問的時候，高高在上，甚至很囂張」、「民眾黨這段時間會將錄音檔陸續公布」。

張啓楷指出，過去2、3個多月，法庭攻防很多在談光碟，「我們每次去聽庭的時候，你們電視台都派記者去。現在親綠媒體應該也有派人去。你們這邊都聽到很多光碟的內容。我們把光碟的內容，我重複又聽了好幾次。」

台北地檢署今天傳喚民眾黨團副總召張啓楷作證，張步入北檢表示，今天是來善盡公民的義務。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署今天傳喚民眾黨團副總召張啓楷作證，張步入北檢表示，今天是來善盡公民的義務。記者蕭雅娟／攝影

京華城案 偽造文書 光碟 張啓楷 朱亞虎 檢察官 鄭銘謙 黃國昌

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